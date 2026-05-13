Московский международный фестиваль рекламы «Красное Яблоко» (Red Apple) начал прием заявок на 36-й сезон. Ключевые события фестиваля, включая День контента и креатива, пройдут 12 ноября в кинотеатре «КАРО Октябрь» в рамках Национального рекламного форума, а кульминацией станет традиционная церемония награждения. Работы будут принимать до 31 августа 2026 года.

В новом сезоне организаторы существенно обновили конкурсную программу. Расширены номинации в блоках «Креатив», «Маркетинг» и «Медиа». В креативном блоке появились категории, связанные с музыкальным контентом, видеоиграми, спортом и кросс-культурными кампаниями.

Маркетинговое направление сместилось в сторону диджитала, работы с данными и новых форматов взаимодействия с аудиторией. Медийный блок дополнился категориями по новым коммуникационным форматам, инфлюенс-маркетингу и использованию искусственного интеллекта. Участники смогут получить до девяти баллов в рейтингах АКАР — максимальный показатель из возможных.

Фестиваль также комплексно обновил фирменный стиль: в основе нового дизайна лежит красный круг как символ точки притяжения идей, отражающий путь от зарождения замысла до его интеграции в индустрию. Состав жюри и амбассадоров формируется из креативных директоров ведущих агентств и победителей крупнейших международных смотров. В прошлом сезоне в оценке работ участвовали эксперты из Италии, США, Бразилии, Венгрии, Южной Кореи, Сингапура и Мексики.

Принцип оценки работ в этом году меняется: для жюри важны не столько форма, мастерство исполнения и оригинальность идеи, сколько её влияние на аудиторию, рынок и профессиональную среду. Особый акцент члены жюри делают на том, что участие в фестивале выходит за рамки конкурсной логики и предполагает совместную работу всей команды проекта — от агентства до клиента.