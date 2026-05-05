Universal Pictures выпустил новый трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана — эпической экранизации поэмы Гомера. Ролик впервые показали в эфире шоу Стивена Кольбера.

В трёхминутном видео Мэтт Дэймон предстаёт в образе Одиссея, возвращающегося с Троянской войны. Камера также запечатлела битву героя с циклопом. Роберт Паттинсон играет злодея Антиноя — жениха Пенелопы, который пытается захватить трон Итаки. В трейлере также мелькают Шарлиз Терон (богиня Кирка), Энн Хэтэуэй (Пенелопа), Том Холланд (Телемах) и Зендая (Афина).

Актёрский состав картины насчитывает ещё несколько десятков имён, включая Люпиту Нионго, Джона Бернтала, Бенни Сэфди, Мию Гот и Эллиота Пейджа.

«Одиссея» станет тринадцатой режиссёрской работой Нолана. Он написал сценарий на основе древнегреческой поэмы и выступил продюсером вместе с Эммой Томас под баннером Syncopy. Это первый игровой фильм в истории, полностью снятый на камеры IMAX.

Мировая премьера назначена на 17 июля. В тот же день в прокат выходит новый «Человек-паук» от Disney и Sony — «Человек-паук: Новый день», что повторяет сценарий «Барбингеймера» 2023 года, когда лента Нолана «Оппенгеймер» конкурировала с «Барби» Греты Гервиг.

Предыдущий фильм режиссёра собрал почти 960 млн долларов в мировом прокате и получил семь «Оскаров», включая лучшую картину и лучшую режиссуру. Билеты на 70-миллиметровые сеансы «Одиссеи» начали продавать ещё в июле 2025 года — за год до премьеры.