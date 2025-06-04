В «Царицыно» проходит пятая Триеннале текстильного искусства и современного гобелена, где можно увидеть более ста оригинальных работ мастеров ручного ткачества на тему «Многообразие связей. Нити, разрывы, соединения». Сокуратор проекта Анна Карганова рассказала RTVI, почему современные художники все чаще обращаются к искусству ткачества и из чего создаеются современные гобелены.

Почему искусство гобелена сегодня актуально?

Благодаря экспериментам художников современный гобелен приобрел гораздо больше самостоятельности и используется уже не только для организации пространства. Диапазон тем значительно изменился. Художники исследуют современные конфликты, острые политические вопросы, проблемы идентичности.

Что такое гобелен в XXI веке?

Современный гобелен — это очень гибкая во всех смыслах форма, открытая к инновациям. Гобелены создаются с помощью техник ручного ткачества и с применением цифровых станков, и даже технологий дополненной реальности. Некоторые художники комбинируют цифровое проектирование с ручным ткачеством. Они используют компьютерную графику и программное моделирование, чтобы создать изображение, которое затем вручную ткется по традиционной технологии.

Современные гобелены становятся концептуальными. Художники используют широкий набор материалов, часто предполагают тактильный контакт, необычные способы инсталляции или наоборот придают знакомым образам новое звучание.

Как на современное искусство влияет древняя традиция гобелена?

Гобелены мягкие, объёмные, создают уютное пространство. Художники часто используют эти свойства материала, стремясь воздействовать не только визуально, но и телесно, создавая физическое и эмоциональное погружение. Часто художники иронизируют над статусом традиционного гобелена, украшавшего дворцы и замки, сочетая эту технику с бытовыми или политическими сюжетами.

Каким образом выстроена выставка? Как переплетаются смыслы?

В экспозицию V Триеннале вошли отобранные независимым экспертным советом гладкотканые гобелены, пространственные и плоскостные объекты и инсталляции — работы, в которых использованы самые разные, в том числе авторские, текстильные техники и форматы. Произведения разместились в залах Хлебного дома, в Большом дворце, у входа в атриум Хлебного дома и в фойе музея в подземном пространстве. В Царицынском парке работы участников можно найти возле Оранжерейного моста, на фундаментах Мыльни (Дома садовника), на глади Верхнего Царицынского пруда.

Внеконкурсная программа триеннале состоит из трёх частей. Выставка «Нити: метод или образ» сочетает произведения из коллекции музея, работы таких корифеев декоративного искусства, как Альбина Воронкова, Виктор Решетников, Александр Гораздин и более молодых авторов. Проект «Микро. Точка пересечения» Гильдии текстильщиков Санкт-Петербурга собрал произведения более чем 100 авторов в формате мини- и микротекстиля. Завершает — сайт-специфик объект Ольги Киселёвой «Сеть, в которой мы живём».

Из каких материалов создавали гобелены для триеннале?

Помимо традиционной шерсти и акриловой пряжи, — из кожи, бумаги, картона, вилатерма, проволоки.

Что вас больше всего поразило при подготовке выставки? Какие вы сделали для себя открытия?

Меня удивило, что по сравнению с прошлой триеннале сейчас гораздо больше художников представили текстильные арт-объекты и текстильные скульптуры. Текстильная скульптура обладает уникальной эстетикой, она часто связана с мягкостью и тактильностью материала. Для художника это преимущество и вызов одновременно, так как он стремится найти баланс между гибкостью материала, стабильностью формы и выразительностью.

Как научиться искусству создания гобелена?

Искусству создания классического гладкотканого гобелена можно научиться в текстильном университете им. А. Н. Косыгина, художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица в Петербурге и Строгановке.

Насколько часто гобелен используют современные художники и почему?

Современные художники сейчас всё чаще обращаются к ткачеству, плетению, вышивке, вязанию. Такие произведения показывают бесконечные возможности трансформации материала и приобретают формы сайт-специфик инсталляций, вязаных скульптур, гобеленов с активной фактурой, выступающими почти скульптурными объемами.

Художники выбирают нить в качестве главного инструмента для самовыражения по целому ряду причин. Первая — интерес к семантике нити, как промежуточному этапу на пути к цельному полотну, нити как средству связи. Вторая — работа с текстилем укоренена в той культуре, из которой происходит художник. Часто в этом случае произведение становится размышлением о традиции. А также есть интерес к переработке сюжетов классических шпалер.