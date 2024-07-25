Между «социальным заказом» и современным искусством существует пропасть, которую нужно заполнять знаниями. Такое мнение в разговоре с RTVI выразил куратор фестиваля «Архстояние» Антон Кочуркин. Он также рассказа о том, кто и зачем приезжает на «Архстояние», как развивается в России паблик-арт и где его найти.

Антон Кочуркин
куратор фестиваля «Архстояние»

Насколько в России развит паблик-арт? Какие примеры паблик-арта в России вам нравятся? Как паблик-арту развиваться сегодня?

Наш арт-парк «Никола-Ленивец» — это первый и уверенный пример паблик-арта в России. Из хороших и значимых примеров могу назвать пермскую историю первого десятилетия XXI века, где в течение нескольких лет строились объекты разных известных художников с современным видением.

Я подчеркиваю «современное видение», так как реалистичных скульптур на улицах городов в России множество: завоевателей или лидеров разных отраслей страны. Это традиция, идущая еще с СССР, из царской России, а до этого — из античности. Хватает подобных памятников и сейчас. Но я хочу отметить искусство актуальное, где есть инновация или современных художественный язык высказывания, новейшие технологии создания, наконец.

Арт-объект «Хоровод» (автор — Алла Урбан). Предпоказ экспозиции современного искусства под открытым небом «Малевич в лесу»
Ярослав Чингаев /Агентство «Москва»

Из примеров последний лет — паблик-арт появляется во многих местах. Я рад, что появился парк «Малевич», что идут работы в Переделкино. Я рад, что появилась скульптура «Большая глина № 4» у «ГЭС-2», несмотря на окруживший ее скандал.

Скандал произошел из-за сильного разрыва запросов большой аудитории и того, что предлагают современные художники. Это пропасть между социальным заказом и языком современной скульптуры. Ее нужно засыпать знаниями и просвещением в области совриска. Продуманные объекты паблик-арта возникают в городе Выкса, где их заказчик — фонд «ОМК-Участие» — заботится об осознанности культурного ландшафта города.

Вам нравятся московские общественные пространства? Чего им не хватает? Что можно было бы в них изменить?

Общественные пространства Москвы за последнее время сильно подросли в качестве. Парк им. Горького, Зарядье и сквер Баумана, Хохловка, Артплей и Хлебозавод — прекрасные общественные пространства. Их успешность показательна в том, что они собирают людей. Люди хотят там быть — там комфортно и красиво.

Как бы вы описали «Архстояние» тому, кто никогда ничего подобного не видел? Например, инопланетянину.

«Архстояние» — это приключение по странным, непрактичным, но очень удивительным штукам, каждая из которых таит в себе загадку, которую хочется разгадать.

Второе описание: это что-то, что запоминается где-то на уровне сердца, вызывая радость, освобождая все пять чувств. «Архстояние» — это погружение в современное искусство, где задействованы все органы чувств.

Влада Обласова / предоставленно-пресс-службой парка «Никола-Ленивец»

Чем «Архстояние» этого года отличается от фестивалей прошлых лет?

Прежде всего темой. Тема года приоткрывает завесу взаимодействия людей, договоренности между сообществами, формы этого взаимодействия, потому в этом году фестиваль больше похож на клуб знакомств, где каждое сообщество стремится показать себя с лучшей стороны, со стороны своих знаний, умений и миропонимания.

Впервые мы создали программу творческих кэмпов, цель которых — объединение сообществ по каким-то собственным творческим практикам. Мы отобрали 30 кэмпов, для путешествия по которым и знакомству с их обитателями — не хватит и всех трех дней фестиваля.

Впервые функциональный нежилой объект становится объектом искусства. «Баня-форум», которую делает Николай Полисский, станет не только желанным объектом для любителей тонких аллюзий на античность, но и в прямом смысле слова комфортным местом для водных процедур в летнее время.

Как подбираются проекты на «Архстояние»?

С августа начинается работа над новой темой, под которую собираются проекты художников и архитекторов: кого-то по приглашению, кого-то через open call, кто-то сам присылает идеи. С сентября или даже с конца августа начинается поиск художников и коллективов — авторов новых объектов и инсталляций следующего года. Тема всегда задает как какую-то проблематику локальную, так и касается глобальной повестки.

У вас есть любимый объект в этом году?

Эскиз
Галерея «Виктория» и Клуб молодых архитекторов ДОМ_А

Меня каждый раз спрашивают о любимом объекте. Я не могу ответить, какой из них любимый. Каждый из объектов любим по-своему: кто-то изяществом и легкостью, какой-то остротой идеи, а какой-то просто дорог мне вложенными в него моими душевными и профессиональными ресурсами. Из первой категории могу назвать «Дома Леса» Андрея Сяйлева, ко второй и третьей категории относится «Форум-баня» Николая Полисского. Из любимых атмосферных пространств фестиваля — наверное, «Заволга» галереи «Виктория» из Самары.

На какой сцене вы планируете танцевать в ближайшие выходные?

Буду пытаться на всех пяти! А днем — у Мавзолея Мечты, где расположится кемпинг ecstatic kickin, утром буду пытаться заниматься йогой с oliva camp и rapanui team. И пойду на интеллектуальную программу в шатре друзей и ленивую лекцию в «Бане-форуме».

Насколько я понимаю, «Архстояние» — это еще и про сообщество единомышленников. Как бы вы описали тех, кто приезжает на фестиваль?

На фестиваль приезжают, чтобы радоваться взаимодействию друг с другом, с искусством и с природой.

Пресс-служба арт-парка «Никола-Ленивец»

Из чего состоит ваша работа на фестивале?

Работа начинается с формулирования темы, которую мы долго и упорно сочиняем с продюсерской командой, затем поиск художников, разработка и реализация проектов, сверка с общей концептуальной рамкой во всех жанрах фестиваля. Кроме фестивальных задач, еще есть архитектурные и парковые задачи по инфраструктуре и развитию арт-парка, которыми я занимаюсь круглый год вне зависимости от фестиваля.

Вы шутили несколько лет назад, что фестиваль «в подростковом возрасте». В этом году он уже стал «совершеннолетним». Как он изменился за эти годы? Не планирует ли он «съехать от родителей»?

Да, фестиваль взрослеет с каждым годом, как и мой сын, который родился в год первого «Архстояния». Мы даже хотели сына назвать Архстояном, но решили, что это влечет за собой некоторый образ, который мы не в праве навязывать. Как и у сына, у фестиваля одни родители, но много учителей.

В следующем году у нас будет приглашенный куратор. Мы решили поменяться с «Архмосковой», куда как куратор приглашен Николай Полисский, а в «Архстояние» приглашен Василий Бычков, который инициировал масштабный перекрестный проект.

А в остальном — чем больше растет фестиваль, тем больше вокруг него появляется задач и новых проектов: развитие инфраструктуры, строительство гостевых домов и общественного центра, развитие парка, наконец, как ландшафтного парка, чем мы занимаемся пока недостаточно быстро. В то же время отдача от фестиваля тоже больше — еще больше одаренных людей сюда приезжает, больше светлой энергии притягивает место. Подрастают и сообщества, зачатки которых появились с момента первого фестиваля. Возможно, когда-нибудь они станут движущей силой места, но пока до этого далеко.