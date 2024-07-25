Между «социальным заказом» и современным искусством существует пропасть, которую нужно заполнять знаниями. Такое мнение в разговоре с RTVI выразил куратор фестиваля «Архстояние» Антон Кочуркин. Он также рассказа о том, кто и зачем приезжает на «Архстояние», как развивается в России паблик-арт и где его найти.

Насколько в России развит паблик-арт? Какие примеры паблик-арта в России вам нравятся? Как паблик-арту развиваться сегодня?

Наш арт-парк «Никола-Ленивец» — это первый и уверенный пример паблик-арта в России. Из хороших и значимых примеров могу назвать пермскую историю первого десятилетия XXI века, где в течение нескольких лет строились объекты разных известных художников с современным видением.

Я подчеркиваю «современное видение», так как реалистичных скульптур на улицах городов в России множество: завоевателей или лидеров разных отраслей страны. Это традиция, идущая еще с СССР, из царской России, а до этого — из античности. Хватает подобных памятников и сейчас. Но я хочу отметить искусство актуальное, где есть инновация или современных художественный язык высказывания, новейшие технологии создания, наконец.

Из примеров последний лет — паблик-арт появляется во многих местах. Я рад, что появился парк «Малевич», что идут работы в Переделкино. Я рад, что появилась скульптура «Большая глина № 4» у «ГЭС-2», несмотря на окруживший ее скандал.

Скандал произошел из-за сильного разрыва запросов большой аудитории и того, что предлагают современные художники. Это пропасть между социальным заказом и языком современной скульптуры. Ее нужно засыпать знаниями и просвещением в области совриска. Продуманные объекты паблик-арта возникают в городе Выкса, где их заказчик — фонд «ОМК-Участие» — заботится об осознанности культурного ландшафта города.

Вам нравятся московские общественные пространства? Чего им не хватает? Что можно было бы в них изменить?

Общественные пространства Москвы за последнее время сильно подросли в качестве. Парк им. Горького, Зарядье и сквер Баумана, Хохловка, Артплей и Хлебозавод — прекрасные общественные пространства. Их успешность показательна в том, что они собирают людей. Люди хотят там быть — там комфортно и красиво.

Как бы вы описали «Архстояние» тому, кто никогда ничего подобного не видел? Например, инопланетянину.

«Архстояние» — это приключение по странным, непрактичным, но очень удивительным штукам, каждая из которых таит в себе загадку, которую хочется разгадать.

Второе описание: это что-то, что запоминается где-то на уровне сердца, вызывая радость, освобождая все пять чувств. «Архстояние» — это погружение в современное искусство, где задействованы все органы чувств.

Чем «Архстояние» этого года отличается от фестивалей прошлых лет?

Прежде всего темой. Тема года приоткрывает завесу взаимодействия людей, договоренности между сообществами, формы этого взаимодействия, потому в этом году фестиваль больше похож на клуб знакомств, где каждое сообщество стремится показать себя с лучшей стороны, со стороны своих знаний, умений и миропонимания.

Впервые мы создали программу творческих кэмпов, цель которых — объединение сообществ по каким-то собственным творческим практикам. Мы отобрали 30 кэмпов, для путешествия по которым и знакомству с их обитателями — не хватит и всех трех дней фестиваля.

Впервые функциональный нежилой объект становится объектом искусства. «Баня-форум», которую делает Николай Полисский, станет не только желанным объектом для любителей тонких аллюзий на античность, но и в прямом смысле слова комфортным местом для водных процедур в летнее время.

Как подбираются проекты на «Архстояние»?

С августа начинается работа над новой темой, под которую собираются проекты художников и архитекторов: кого-то по приглашению, кого-то через open call, кто-то сам присылает идеи. С сентября или даже с конца августа начинается поиск художников и коллективов — авторов новых объектов и инсталляций следующего года. Тема всегда задает как какую-то проблематику локальную, так и касается глобальной повестки.

У вас есть любимый объект в этом году?

Меня каждый раз спрашивают о любимом объекте. Я не могу ответить, какой из них любимый. Каждый из объектов любим по-своему: кто-то изяществом и легкостью, какой-то остротой идеи, а какой-то просто дорог мне вложенными в него моими душевными и профессиональными ресурсами. Из первой категории могу назвать «Дома Леса» Андрея Сяйлева, ко второй и третьей категории относится «Форум-баня» Николая Полисского. Из любимых атмосферных пространств фестиваля — наверное, «Заволга» галереи «Виктория» из Самары.

На какой сцене вы планируете танцевать в ближайшие выходные?

Буду пытаться на всех пяти! А днем — у Мавзолея Мечты, где расположится кемпинг ecstatic kickin, утром буду пытаться заниматься йогой с oliva camp и rapanui team. И пойду на интеллектуальную программу в шатре друзей и ленивую лекцию в «Бане-форуме».

Насколько я понимаю, «Архстояние» — это еще и про сообщество единомышленников. Как бы вы описали тех, кто приезжает на фестиваль?

На фестиваль приезжают, чтобы радоваться взаимодействию друг с другом, с искусством и с природой.

Из чего состоит ваша работа на фестивале?

Работа начинается с формулирования темы, которую мы долго и упорно сочиняем с продюсерской командой, затем поиск художников, разработка и реализация проектов, сверка с общей концептуальной рамкой во всех жанрах фестиваля. Кроме фестивальных задач, еще есть архитектурные и парковые задачи по инфраструктуре и развитию арт-парка, которыми я занимаюсь круглый год вне зависимости от фестиваля.

Вы шутили несколько лет назад, что фестиваль «в подростковом возрасте». В этом году он уже стал «совершеннолетним». Как он изменился за эти годы? Не планирует ли он «съехать от родителей»?

Да, фестиваль взрослеет с каждым годом, как и мой сын, который родился в год первого «Архстояния». Мы даже хотели сына назвать Архстояном, но решили, что это влечет за собой некоторый образ, который мы не в праве навязывать. Как и у сына, у фестиваля одни родители, но много учителей.

В следующем году у нас будет приглашенный куратор. Мы решили поменяться с «Архмосковой», куда как куратор приглашен Николай Полисский, а в «Архстояние» приглашен Василий Бычков, который инициировал масштабный перекрестный проект.

А в остальном — чем больше растет фестиваль, тем больше вокруг него появляется задач и новых проектов: развитие инфраструктуры, строительство гостевых домов и общественного центра, развитие парка, наконец, как ландшафтного парка, чем мы занимаемся пока недостаточно быстро. В то же время отдача от фестиваля тоже больше — еще больше одаренных людей сюда приезжает, больше светлой энергии притягивает место. Подрастают и сообщества, зачатки которых появились с момента первого фестиваля. Возможно, когда-нибудь они станут движущей силой места, но пока до этого далеко.