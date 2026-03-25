В интернете набирает популярность неофициальный мерч, посвященный франшизе «Сумерки»: мексиканский бренд средств женской гигиены ручной работы Vki Cloths выпустил лимитированную серию многоразовых прокладок с портретами вампиров из саги. На это обратило внимание издание «Горящая изба».

На изделиях, получивших название Serenapads (дословно — «прокладки Серены»), изображены Эдвард, Карлайл, Джаспер, Джеймс и Эммет. Каждую прокладку дополняет фраза одноклассника Беллы, Эрика Йорки: «Ла-Пуш, детка, это Ла-Пуш». Весь набор упакован в мешочек с кадрами из фильма.

Приобрести изделия можно только напрямую у производителя. Доступна доставка по Мексике и США. Владелица бренда шьет все изделия вручную, а дизайн зависит от пожеланий клиента. Как отмечается в соцсетях, прокладки с вампирами из «Сумерек» ей заказывали многократно.

Это не первый опыт бренда с киновселенными: ранее Vki Cloths выпускал линейки с диснеевскими принцессами и героями аниме «Сейлор Мун». Стоимость набора из пяти прокладок составляет около 34—35 долларов.