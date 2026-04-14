Леди Гага выпустит на Apple Music фильм-концерт «Mayhem: Requiem». Об этом певица объявила после завершения мирового тура «The Mayhem Ball», пишет Billboard. 30-секундный тизер показали присутствовавшим на шоу в Нью-Йорке зрителям.

Концерт, вошедший в запись, состоялся 14 января в театре Wiltern в Лос-Анджелесе. Вместимость площадки составила всего 2300 человек, а зрителям запретили пользоваться телефонами. Билеты по лотерее получили фанаты, подписанные на рассылку. Шоу организовали совместно с Apple Music Live специально для последующей трансляции. В отличие от масштабных концертов на стадионах и аренах, этот концерт позволил Леди Гаге исполнить альбом «Mayhem» целиком, от первого до последнего трека. На бис прозвучала бонус-трек «Can’t Stop the High».

Тур «The Mayhem Ball» начался 16 июля 2026 года в Парадайсе (Невада) и включил 62 концерта в Австралии, Японии, Европе и Северной Америке. Альбом «Mayhem» стал седьмым в дискографии певицы.

Недавно Леди Гага вместе с рэпершей Doechii выпустила композицию «Runway» для фильма «Дьявол носит Prada — 2». Трек прозвучал в последнем трейлере картины, а на концерте в Миннесоте Гага исполнила песню вживую, пройдясь по сцене как по подиуму. Также певица появится в фильме в эпизодической роли. Мировая премьера картины состоится 29 апреля.