16 апреля в российский прокат вышел фильм «Гуру» от автора «Черного ящика» Яна Гозлана. Каким получился французский триллер о харизматичном коуче с Пьером Нине в главной роли, рассказывает кинокритик Элиза Данте.

О чем фильм

«Верьте в себя! Вы это и есть ваше будущее!» — такими тезисами сыплет коуч личностного роста Матье Вассер. Публика рукоплещет, ведущий в экстазе, а вот законодатели не в восторге от предприимчивого Вассера, который делает деньги из воздуха, зарабатывая на страданиях надломленных клиентов, приходящих на тренинги за мнимым спасением. Коуча вызывают на правительственные слушания перед тем, как принять закон о регулировании деятельности коучей, гуру и прочих «альтруистов», готовых за символическую сумму вещать о том, что успеха можно добиться силой мысли. Слушания вызывают широкий резонанс в соцсетях: пока сторонники законопроекта топят коучей, паства защищает кумира. На этом фоне стресса Матье ссорится с братом и возлюбленной, но получает приглашение выступать в Лас-Вегасе на разогреве у Питера Конрада — такого же тренера, но покрупнее. В итоге, глядя на разваливающийся бизнес и личную жизнь, Матье проваливается все глубже в бездну собственного тщеславия.

Каким получился главный герой

По словам Нине, знакомого российскому зрителю по хиту «Граф Монте-Кристо», во время работы над ролью он вдохновлялся игрой Тома Круза в «Магнолии» и Леонардо Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит», а еще читал Тони Роббинса. Образ героя немного напоминает Павла Дурова, которого французские СМИ помнят по громкому делу (миллиардера арестовали в Париже по подозрению в соучастии в незаконных финансовых операциях в рамках деятельности преступного сообщества). Матье так же щеголяет кубиками и безупречной укладкой перед тем, как погрузиться в ледяную ванну, похоже одевается и тоже строит бизнес-империю.

Главный герой большую часть экранного времени солирует, в основном перед зрителями, хотя даже оставаясь наедине с собой или близкими, созданный им образ победителя никуда не исчезает. Гозлан закручивает клубок лжи и неискренности вокруг своего персонажа, оставляя в нем все меньше и меньше человеческого. Показывая очередные лекции коуча, режиссер дает нам понять, как работает этот оркестр лживого спасения, а сам солист лишается души. В сценах общения с паствой Матье напоминает нейросетевого аватара: он говорит одни и те же фразы, очень уверенно дает бессмысленные советы. Только в агонии герой возвращается к себе — и то лишь на миг.

«Матье меня завораживает. Он не циник, которого интересуют только деньги и который использует свою репутацию для соблазнения женщин. Даже становясь всё более агрессивным и радикальным в своих действиях, в его словах есть доля правды. Меня заинтересовала эта сложность и неоднозначность. Даже когда он теряет рассудок, он считает себя правым. Ему всё равно, придется ли вам искажать правду или лгать — это второстепенно по сравнению с целью: помочь другим и вывести их из зоны комфорта», — говорил режиссер в интервью Outnow.

Как это сделано

Ян Гозлан придумывал фильм вместе с Пьером Нине: им хотелось исследовать современные практики личностного развития. Картина снята в минималистичных декорациях — в залах, напоминающих места, где в реальности проходят лекции коучей. Для поиска таких залов режиссер с командой присутствовали на реальных семинарах. Эти поездки произвели на Гозлана сильное впечатление: он признался, что не знал о существовании во Франции массовых собраний в огромных безоконных помещениях. В основе фильма лежит механизм коллективного подчинения, а ключевая идея, которую Гозлан формулирует так: «Зло редко приходит с открытым лицом, оно часто принимает облик Добра», — объясняет, как обещание помощи может обернуться тотальным контролем.

Плавная работа камеры, остро скомпонованные кадры, объемный звуковой дизайн — каждый элемент фильма работает вместе, чтобы создать захватывающую, почти гипнотическую атмосферу, которая отражает взгляд последователей культа. При первом знакомстве с героем Матье может даже показаться симпатичным, вдохновляющим, сострадательным, но с каждой сценой палитра кадра наполняется темными оттенками. Только лицо Матье почти всегда высвечено софитами, потому что кроме себя он не хочет замечать ничего. Сценарист Жан-Батист Делафон постоянно предлагает своему герою совершить непростой выбор, чтобы показать, как далеко в своих желаниях и убеждениях может зайти такой нарцисс, как Матье. И каждый раз на перепутье герой выбирает неверную дорогу — ту, что ведет к разрушению.

Кому стоит смотреть

«Гуру» — напряженный и глубокий триллер, который затрагивает индустрию коучинга, особенно активную во времена мировых изменений. Фильм показывает людей, так сильно нуждающихся в надежде, что взамен на любое обещание счастья они готовы отдать душу. Но разве может им помочь гуру, внутри которого не осталось ничего, чем он мог бы поделиться?

Помимо персонажа Нине в фильме есть еще несколько интересных актерских работ. Например, очень точно состояние внутренней борьбы показала Марион Барбо, исполнившая роль невесты главного героя Адель: она видит, как ее возлюбленный лжет, как ломает свою судьбу, как разрушает чужие жизни, но не может от него уйти, потому что искренне его любит. Также стоит отметить небольшую, но запоминающуюся роль Кристофа Монтене, сыгравшего брата Матье. То, как он сочетает в одной сцене отвращение, зависть, ненависть и гнев, выглядит очень пугающе.

Картина получилась цельной, наполненной точными образами и местами пугающе реалистичной. Фильм стоит смотреть тем, кто любит кино, где градус все время повышается, а также поклонникам французских триллеров и Пьера Нине. Завсегдатаям семинаров по личностному росту картина «Гуру» тоже рекомендуется к просмотру.