Новый фильм с Юрием Колокольниковым, ретроспектива Дэвида Линча, «Марти Великолепный», фестиваль московских усадеб, выставка самых ярких современных художников и другие события. Куда сходить в Москве (и не только) на неделе с 19 по 25 января — рассказываем в материале RTVI.

«Левша»

22 января в российский прокат выйдет «Левша» — свежий взгляд на классическую историю о легендарном тульском мастере в форме увлекательного шпионского триллера. Это переосмысление знаменитой повести Николая Лескова от режиссёра Владимира Беседина, стоявшего у истоков киновселенной «Майор Гром».

В основе сюжета — молодой офицер Петр Огарёв, мечтающий заслужить доверие императора Александра III, и гениальный, но забытый мастер Левша. Вместе им предстоит расследовать опасный заговор, связанный с таинственной механической блохой, обнаруженной в императорском дворце на фоне надвигающейся войны с Великобританией. Нищий изобретатель из Тулы и столичный дворянин объединятся, чтобы вывести на чистую воду британскую агентуру, использующую хитроумные механизмы для слежки за русским царём. В главных ролях снялись: Юрий Колокольников («Игра престолов», «Майор Гром: Игра», «Викинги») в роли Левши, Фёдор Федотов («Зулейха открывает глаза», «Русские горки») в роли офицера Петра Огарёва, Леонела Мантурова («Небо», «Пансион») и другие.

«Марти Великолепный»

Продолжается прокат фильма «Марти Великолепный», за роль в котором Тимоти Шаламе получил «Золотой Глобус». В центре сюжета — история профессионального игрока в настольный теннис Марти Маузера, который пытается прославиться на весь мир. Действие этой спортивной драмы, снятой режиссером Джошем Сэфди, разворачивается в 1950-х годах. Это картина об одержимости и целеустремленности, о том, как далеко может зайти человек, уверенный в своей исключительности.

В фильме снимались Гвинет Пэлтроу в роли актрисы Кей Стоун, Одесса Эзайон, сыгравшую подругу детства главного героя Рэйчел Мизлер, а также Кевин О’Лири, Абель Феррара и рэпер Tyler, the Creator.

«MYTH. Unlimited»

23 января в пространстве masters:dom откроется выставочный проект «MYTH. Unlimited». Это второй проект в стенах площадки и первый, организованный сторонней институцией — MYTH Gallery совместно с образовательным проектом masters.

Идея выставки строится на понимании мифа не как фиксированного сюжета, а как живого процесса — системы повторов и изменений, зависящей от контекста. Проект исследует несколько пересекающихся тем: смерть и телесность, культурные коды и память, оптику цифровой эпохи. На трёх этажах будут представлены работы тринадцати художников галереи — как новые, созданные специально для выставки, так и те, что ранее демонстрировались лишь эпизодически.

Экспозиция объединяет разнообразные практики: от сайт-специфик инсталляции Алины Глазун и живописи Петра Кирюши до текстиля Людмилы Барониной, скульптуры Ульяны Подкорытовой и фотографии Александра Седельникова. Принцип «Unlimited» (безграничный) отражает отказ от окончательной интерпретации, предлагая зрителю поле для множества версий и самостоятельного прочтения, где сосуществуют разные, не сводимые к единому целому художественные мифы.

«Вальс-Бостон»

23 января в КЦ «Москвич» стартует второй сезон мюзикла «Вальс-Бостон» — одного из самых громких театральных проектов последнего времени. Первый сезон собрал почти 100 000 зрителей и стал феноменом культурной жизни. Второй сезон продолжит свою успешную историю на новой площадке — в Культурном Центре «Москвич».

Постановка, созданная на основе песен народного артиста России Александра Розенбаума, показывает сильную человеческую историю, не оставляющую зрителя равнодушным. Учитывая огромный и неугасающий интерес публики — 90 000 зрителей за последние три месяца при полном аншлаге на всех показах, — прокат мюзикла продлён до конца 2026 года. Проект уже десять недель возглавляет рейтинги «Яндекс Афиши» и удостоен премии «Арт-платформа-2025».

«Усадьбы Москвы»

До 28 февраля продолжается фестиваль «Усадьбы Москвы». В программе — посещение 14 исторических особняков, объединенных в три кластера: Басманный, Арбат и Хамовники. Для гостей организованы аудиоэкскурсии с участием известных актеров, включая Максима Аверина и Сергея Чонишвили, а также иммерсивные театральные постановки. В рамках фестиваля действует программа лояльности: посетители получают штампы в маршрутную карту за каждый визит, которые впоследствии можно обменять на сувениры — от чая до аудиоколонки.