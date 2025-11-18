Страх, насилие, одиночество — и победа над ними с помощью иронии. В галерее ART&BRUT продолжается выставка Екатерины Пугачевой «Леда съела лебедя». Художница переосмысливает античный миф, чтобы показать: чтобы обрести свободу, современной женщине нужно не бояться остаться наедине с собой. О том, как рождался этот визуальный манифест, — Пугачева рассказала в интервью RTVI.

— Что для вас означает название выставки? Чем вас тронул миф о Леде?

— Сюжет мифа о Леде в ракурсе современного прочтения расстраивает. Мы больше не идеализируем силу обмана в любви, и это большое достижение.

— Что вас привлекает в греческой мифологии? Какой миф (кроме мифа о Леде) вам нравится?

— Мифы и греческий эпос в целом являются фундаментом многих направлений искусства и философии. Он всегда останется актуален и привлекателен, потому что максимально точно описывает интуитивные процессы жизни человека. Орфей и Эвридика — один из моих любимых мифов.

— Из чего состоит ваша экспозиция? Что связывает представленные картины?

— Экспозиция состоит из трех частей, где героиня открывает дверь в неизвестность, чтобы освободиться от болезненной привязанности и страхов, пройти преображение, побеждая своих демонов, не теряя самоиронии и не убегая от одиночества. В финале она становится главной героиней своей жизни, обретает силу и новое время, ее сердце возвращает способность любить.

— Как вы определили бы свой художественный метод?

— Я работаю в фигуративном направлении. Сюжеты моих работ, представляющие порой неудачные жизненные ситуации героинь, помогают зрителю прожить эмоции с долей иронии.

— Почему вы выбрали именно эту цветовую гамму? Как вы создавали этот эффект икон?

— В цветовых решениях экспозиции можно проследить, как героиня выходит из монохромной палитры, насыщаясь цветом по мере развития сюжета и обретения себя. Некоторые работы представлены на щитах из старинных досок. Изображение на них нанесено, имитируя принципы левкаса. Мне нравится эффект соединения хрупких эмоциональных состояний и грубой фактуры дерева.

— Как материальность, физичность холста помогает вам передавать такие сложные эмоциональные состояния, как одиночество, страх и последующее освобождение?

— Я не могу оценить, как это происходит. Это интуитивный процесс, но если возникает такой вопрос, значит, мне это удалось. Это замечательно.

— Что вы бы хотели донести до зрителей вашими работами?

— Мне хотелось бы сказать, что нужно не бояться открывать новые двери. А если боишься, делай это зажмурившись, через страх. Любовь там, где живет свобода.