«Леда съела лебедя» — новая выставка Екатерины Пугачёвой о переосмыслении древнегреческого мифа, открывшаяся в галерее ART&BRUT. Художница предлагает зрителю не просто стать свидетелем женского одиночества и страха, а увидеть ироничный путь к свободе, где главный враг оказывается внутри, а для победы над ним недостаточно просто его «съесть» — нужно «сшить из его шкурки красивую шубку». Шестнадцать монохромных холстов напоминают кадры из мучительного фильма о отношениях. Подробнее о выставке — в фоторепортаже RTVI.