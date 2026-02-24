6 марта галерея ART&BRUT представит персональную выставку художницы Юлии Кравчук «Любовь внутри формы». Проект, работа над которым длилась год, посвящен дуальности женского существования и проблеме принятия женщиной собственного тела.

В основе экспозиции — исследование того, как женщина, веками возводимая в культ через историю живописи, музыки, кинематографа и фотографии, в реальной жизни часто становится для себя полем непринятия и источником стыда. Особое внимание художница уделяет центральному символу жизни — животу, который несет в себе дыхание и плодородие, но при этом остается одной из самых отвергаемых частей тела.

«„Любовь внутри формы“ — это не утверждение красоты, а исследование момента принятия. Момента, когда культ перестает быть внешним и возвращается внутрь самой женщины. Любовь здесь не заявляется как цель и не предполагается как утешение. Любовь — внутреннее качество формы, доступ к которому оказался утрачен», — пояснили в галерее.

В экспозиции будут представлены крупномасштабные полотна из двух серий художницы — «Охотник за чувственностью» и «Любовь внутри формы», а также графика, заметки к исследованию и видеопроект. В работах Кравчук наследует технике византийской иконописи — работе тонкими лессировками, освоенной ею в Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, возводя женскую сущность в ранг сакрального. Тело на ее полотнах становится не объектом, а медиумом, проводником состояния души.

Общий нарратив экспозиции дополнен текстами Лизы Аминовой. Куратор выставки — Екатерина Нечаева.