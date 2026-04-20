Фестиваль «Коачелла» проходил в калифорнийской пустыне Индио с 10 по 19 апреля. Обычно вторые выходные (17—19 апреля) уступают первым по числу громких сюрпризов, но в этом году всё сложилось иначе, пишет Variety. Во вторые выходные на сцену вышли Мадонна, SZA, Билли Айлиш, Снуп Догг, Оливия Родриго и Билли Айдол — тогда как в первые выходные таких неожиданных гостей не было.

По данным Variety, артисты сознательно выбрали вторые выходные. Хедлайнеры не хотели, чтобы приглашенные звезды перетягивали внимание на себя в первый день. К тому же ко вторым выходным музыканты уже освоились и чувствовали себя свободнее.

Мадонна вышла на сцену вместе с Сабриной Карпентер. Они исполнили «Vogue», «Like a Prayer» и новую песню, которая, по слухам, войдет в грядущий альбом Мадонны «Confessions II». Артистка также напомнила, что ровно 20 лет назад она впервые выступала на «Коачелле» с треками из «Confessions on a Dance Floor» — в том же корсете и тех же сапогах.

Среди других сюрпризов вторых выходных: Джастин Бибер пригласил SZA, Билли Айлиш и Sexyy Red; Giveon спел со Снуп Доггом; Эддисон Рэй разделила сцену с Оливией Родриго, которая впервые исполнила новый трек «Drop Dead». PinkPantheress устроила шоу с участием Жанель Монэ, Зары Ларссон, Blood Orange, Slayyyter и других.

Инсайдеры объясняют это разницей в аудитории: в первые выходные на фестивале доминируют блогеры и тусовщики, во вторые приезжают те, кто приходит за музыкой. «Вторые выходные всегда лучше — там больше интересного и меньше желания быть замеченным», — заметил собеседник Variety. Организаторы не планировали делать вторые выходные ярче, но теперь их вряд ли будут воспринимать как довесок к основному событию.