Мадонна анонсировала новый танцевальный альбом, который выйдет в 2026 году. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление певицы. Одновременно с этим она объявила о возвращении на лейбл Warner Records, который покинула почти два десятилетия назад.

Это соглашение знаменует собой возвращение Мадонны к истокам: свой путь к поп-славе она начала в 1982 году на дочернем лейбле Warner Records, Sire Records, где оставалась в течение первых 25 лет своей карьеры. В заявлении Мадонна отметила: «С тех пор, как я была начинающей артисткой в Нью-Йорке и подписала контракт на выпуск всего трех синглов, тогда мне казалось, что мой мир никогда не будет прежним, и так оно и оказалось. С самого начала Warner Records был для меня настоящим партнером. Я рада воссоединению и с нетерпением жду будущего, создания музыки, совершения неожиданных поступков и, возможно, провоцирования нескольких необходимых разговоров».

Новый альбом, который пока не получил названия, станет для Мадонны первым за семь лет. В работе над ним она воссоединится с диджеем Стюартом Прайсом, который продюсировал ее получивший признание альбом 2005 года «Confessions on a Dance Floor».

Совладельцы Warner Records Том Корсон и Аарон Бей-Шак добавили: «Для нас большая честь приветствовать Мадонну снова дома, на Warner Records. Мадонна — не просто артистка; она — образец для подражания, нарушитель правил, главный культурный феномен. На протяжении десятилетий она не только определяла звучание мировой поп-музыки, но и преобразовывала саму культуру своим видением, новаторством и бесстрашным творчеством. Это соглашение знаменует исторический момент полного круга, возвращающий ее к лейблу, где все началось, и подтверждающий ее беспрецедентное влияние, задавая тон exciting новой эре творчества и воздействия».