Литва расширила соглашение о закупке американских реактивных систем залпового огня HIMARS и приобрела вторую батарею. Общая стоимость двух контрактов составила порядка 778 млн долларов, следует из сообщения литовского Министерства национальной обороны.

Соглашение о второй батарее подписали Министерство национальной обороны Литвы и Агентство оборонных ресурсов США. Исполнителем контракта выступит компания Lockheed Martin.

В пакет поставки вошли дополнительные пусковые установки, боевые и учебные боеприпасы различных типов, командно-коммуникационное оборудование, а также средства технического обслуживания и обучения личного состава.

«HIMARS — американская мобильная артиллерийская система, проверенная в ходе конфликта на Украине и стоящая на вооружении 14 государств — членов НАТО и стран-партнеров. Мы инвестируем в будущее и укрепляем обороноспособность страны и нашу способность защищаться совместно с союзниками на восточном фланге», — заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

Первый контракт на поставку HIMARS Литве был заключен в 2022 году и включал в себя пусковые установки, боеприпасы, оборудование и интеграцию систем в сеть дальней ракетной обороны НАТО.

За последние три года Литва закупила американского вооружения и техники приблизительно на 2 млрд евро, став лидером среди прибалтийских стран по объему оборонных закупок в США. В числе закупленного вооружения были противотанковые ракетные комплексы Javelin, легкие тактические автомобили JLTV, вертолеты Black Hawk, сами HIMARS, а также ракеты AMRAAM для зенитного ракетного комплекса NASAMS средней дальности.

Министерство обороны особо отметило совместимость HIMARS с уже эксплуатируемыми системами вооруженных сил страны. Это одно из главных преимуществ этой реактивной системы залпового огня перед другими видами вооружений.