Чемпионат по конкуру, фестиваль искусств «Горький+Москва», Творчество Владимира Маяковского, психологический фестиваль, кинофестиваль, современное искусство в лесу и мюзикл на воде. Куда пойти на выходных 10 и 11 августа, рассказываем в материале RTVI.

«Горький+Москва»

До 11 августа в Москве проходит Фестиваль искусств «Горький+Москва». В рамках фестиваля состоится более 70 мероприятий: концерты, спектакли, перформансы, цирковое шоу, творческая лаборатория, выставка и лекция. На выходных режиссер Юрий Квятковский представит иммерсивный проект «Горький. Кино». Также на Киностудии Горького появится граффити, посвященное творчеству Максима Горького, от художника-сценографа Филиппа Шейна.

В Парке Горького запланировано несколько мероприятий в рамках фестиваля: спектакль-концерт «Эпоха Горького» режиссера Артема Терехина, спектакль-концерт народного артиста России Евгения Миронова «Рассказы Горького» с участием Московского государственного академического камерного хора, лекция литературоведа Павла Басинского «Горький. Страсти по Максиму», спектакль-концерт «Итальянские истории Горького» режиссера Сергея Сотникова с участием Ольги Остроумовой, спектакль «Фабрика счастья» с участием Марии Смольниковой и Петра Дранги, а также цирковое шоу «ГорькийЛэнд 2.0» режиссера Анастасии Седовой.

Inpsycho Fest-2024

10 августа на «Хлебозаводе № 9» пройдет психологический фестиваль Inpsycho Fest-2024, организованный Московским институтом психоанализа. В креативном пространстве будут лекции, творческие мастер-классы и практики от ведущих экспертов в области психологии, нейронауки, арт-терапии. Среди спикеров — известные психологи и инфлюенсеры: Ольга Кузнецова, Александр Цыпкин, Ксения Бородина, Анетта Орлова, Алексей Жидковский и многие другие.

Основная концепция фестиваля — принцип четырех стихий, которые можно сравнить с формами восприятия окружающей действительности. Мероприятия Inpsycho Fest будут поделены на тематические блоки: «Земля», как символ мыслительного процесса, «Вода» — чувства, «Воздух» — воображение и «Огонь» — движение тела.

«Быть здесь»

С 11 августа по 15 сентября в Подмосковье пройдет site-specific проект «Быть здесь». Более 40 работ, от инсталляций и скульптур до видео- и саунд-арта, будут представлены на трех площадках: в недостроенном здании галереи, на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» и в лесной ландшафтной зоне.

«Нам было интересно воплотить мечту о художественной галерее в пригороде, на краю леса, где культурное и природное смогут взаимодействовать напрямую», — рассказывает куратор проекта «Быть здесь» Вера Ершова.

«Мем. Маяковский медиа»

9 августа в Центре «Зотов» открылась выставка «Мем. Маяковский медиа», посвященная авангардному искусству и творчеству Владимира Маяковского.

Центральными экспонатами выставки стали «Окна РОСТА» — более 100 подлинных плакатов, придуманных и созданных Маяковским. Выставка поделена на пять тематических разделов — «Образ», «Метод», «Окна РОСТА», «Миф» и «Клуб друзей Маяковского». В экспозицию вышло свыше 170 экспонатов, хранящихся в 14 музеях и личных собраниях.

Фестиваль научного кино ФАНК

До 11 августа в «Зотов. Кино» проходит фестиваль научного кино ФАНК, где можно увидеть фильмы, посвященные разным отраслям науки. После каждого сеанса зрители могут поучаствовать в обсуждении с экспертами, учеными и авторами.

В программу фестиваля вошли: научно-популярная комедия в стиле Уэса Андерсона о батарейке из борщевика; документальный фильм о приключениях снежного барса в суровых горах Алтая; библиографический детектив Алексея Федорченко о забытом ученом и философе и другие картины.

«Портал.АРТ»

В инновационном центре «Сколково» продолжается фестиваль «ПОРТАЛ 2030 — 2050». В рамках фестиваля пройдет выставка, светозвуковое шоу от виджеев и моушн-дизайнеров, выступления известных диджеев, конференция футурологов и ученых и экскурсии к резидентам «Сколково».

Открывает фестиваль выставка — «Портал.АРТ», которая познакомит гостей фестиваля с достижениями людей и перспективами человечества. Будут представлены десятки арт-объектов, которые символизируют развитие и ключевые технологические успехи.

«Буря. Остров волшебства»

Все лето на водной сцене «Москвариума» идет шоу-мюзикл «Буря. Остров волшебства». Постановка режиссера Юрия Квятковского является современным прочтением «Бури» Уильяма Шекспира. В ней участвуют морские млекопитающие и более сотни артистов из разных жанров — воздушные гимнасты и акробаты, профессиональные актёры и танцоры. Все композиции для мюзикла написал неоклассик Никола Мельников.

Чемпионат России по конкуру

С 8 по 11 августа в подмосковном загородном комплексе HORSEKA проходит чемпионат России по конкуру. На чемпионате более 300 конкуристов. В рамках соревнований также пройдет Чемпионат регионов и Любительский Кубок ФКСР по конкуру. В перерывах между выступлениями всадников предусмотрена шоу-программа.