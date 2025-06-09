С 26 по 29 июня 2025 года в арт-парке Никола-Ленивец в 11 раз пройдет фестиваль «Архстояние Детское». Тема этого года — «Всё включено». Организаторы фестиваля поделились с RTVI программой и объявили хэдлайнеров этого года.

Музыкальными хэдлайнерами фестиваля станут знаковая для инди-сцены последнего десятилетия группа «Краснознамённая дивизия имени моей бабушки» и неутомимые «Манго-Манго». Настроиться на нужный лад помогут чиллрейв в огромной песочнице от резидентов лейбла Leveldva и лайвы на отдельной сцене юных, но уже активно выступающих музыкантов фестиваля имени Джаста Фофанова в ГЭС-2. Юлия Михайлова и Глеб Ласкин убаюкают старинными колыбельными — их концерт-погружение на лесной поляне при свете луны окутает нежностью. Посвященные сотворению мира и основанные на северном эпосе сказки в аудиовизуальном формате представит DJ Сергей Пушкин, также известный как Betelgeize.

Участники лаборатории беби-театра ГЭС-2 покажут два музыкальных спектакля для самых маленьких: «Шепот кастрюль» и «Кто посадит дерево?». Режиссер Аня Шолохович и драматург Мария Чернавина специально для фестиваля создали спектакль-путешествие «Моя Фанни». Возле Ротонды в субботу пройдет спектакль «Алло Бюротонда» от «Кооператива Ерог и Кардымон».

Упсала-Цирк, причисляющий себя к панк-культуре в своей нише, покажет спектакль «ХобАреуты», наполненный трюками и звуками и вдохновленный главными хулиганами 20 века ОБЭРИУТами. Также на масленичной поляне развернется шапито новой формации от «Антикварного цирка». Обе команды откроют на фестивале свои мастерские.

Каждый год «Архстояние Детское» собирает на своей площадке ведущие культурные институции. В этом году, следуя теме «Всё включено», участники будут раскрывать вопросы, которые неизбежно поднимаются в семье: добро и зло, можно и нельзя, щедрость и жадность, обретение и потеря. Например, ГЭС-2 порассуждает, зачем хвалить и поддерживать себя, центр «Зотов» сосредоточится на ощущениях наполненности и опустошенности, а школа дизайна НИУ ВШЭ исследует лень в поиске баланса между творчеством и отдыхом.

Также в фестивале примут участие детский центр «Арка Марка» Государственного литературного музея, Музей транспорта Москвы, MMOMA kids, МХПИ, Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Детский центр Музея Москвы, Зеленая Школа Парка Горького, «Глазами Инженера» и другие.

Свои арт-объекты с рассуждением на сложные темы представят династии художников: Инфанте-Коноваловы («Табу-этика»), Беловы («Обитель»), Кочуркины («Открытость-закрытость»), Голицыны-Челоянц («Я ТЫ») и Островские-Кагаровы («Микро и макро»). Арт-объект «Метаморфозы», созданный междисциплинарным художником Алёной См-По при поддержке генерального партнёра фестиваля — Альфа-Банка, олицетворяет стремление человека вернуться к природе.