Мария Грация Кьюри назначена главным креативным директором итальянского модного дома Fendi. Об этом сообщили представители бренда. На этом посту она сменила Сильвию Вентурини Фенди, уход которой был объявлен 29 сентября.

Назначение подтвердил Бернар Арно, глава группы LVMH, которой принадлежат бренды Dior и Fendi. «Мария Грация Кьюри — один из величайших творческих талантов современности, и я рад, что она возвращается в Fendi. Уверен, она вдохнет в дом новое дыхание, сохранив его уникальное наследие», — заявил Арно.

Для Кьюри это возвращение в дом, где она начинала карьеру в 1989 году, работая над аксессуарами под руководством основательниц бренда. «Я возвращаюсь в Fendi с честью и радостью. Этот дом всегда был кузницей талантов, и я благодарна за возможность написать новую главу в его истории», — сказала Кьюри.

В мае 2025 года Кьюри покинула пост креативного директора Dior, где проработала почти десять лет. За это время доходы французского модного дома увеличились более чем в четыре раза. Сейчас ее место занимает Джонатан Андерсон.

Председатель правления Fendi Рамон Рос отметил, что новая структура бренда предполагает единое креативное руководство всеми коллекциями. Первая женская коллекция под руководством Марии Грации Кьюри будет представлена в Милане в феврале 2026 года.