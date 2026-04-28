В издательстве «Альпина нон-фикшн» 28 апреля вышла книга спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина «Книга Уткина: Мы тут жизнь живём». Электронная и аудиоверсии эксклюзивно доступны в Яндекс Книгах.

«Альпина нон-фикшн»

Издание составил журналист и историк спорта Станислав Гридасов при поддержке партнеров проекта — «Спортс» и CityFootball. В книгу вошли статьи Уткина для различных СМИ — от газет до интернет-порталов, включая «Спортс», где Василий более 20 лет вел блог. Также в издании представлены уникальные фотографии из личных архивов друзей и родственников, а также тексты, написанные специально для этой книги.

Как отмечают создатели, книга сложилась без автора, но в его постоянном незримом присутствии. На страницах друзья, коллеги и сам Уткин рассказывают байки, отвечают друг другу на вопросы в интервью и блоге, рассуждают о спорте, азарте, любви и ненависти. Среди авторов — Юрий Сапрыкин, Владимир Стогниенко, Роман Трушечкин, Елена Вайцеховская, Денис Казанский, Максим Виторган, Ростислав Хаит и другие.

Генеральный директор «Спортса» Евгений Коврин назвал поддержку выхода книги «очень личной историей». «Василий Уткин много лет был важной частью нашей площадки: писал, спорил, шутил, разговаривал с аудиторией с присущей только ему интонацией. Для нас это способ сохранить память о человеке, который очень много значил и для спортивной журналистики, и для огромного числа болельщиков», — приводит пресс-служба слова Коврина.

Актер и режиссер Максим Виторган, также принявший участие в книге, признался, что в процессе работы испытывал «очень личные ощущения», поскольку большая часть его жизни проходила рядом с жизнью Василия. «Очередной раз понимаешь масштаб неординарности Васиной личности, его яркости, его самобытности, его непохожести ни на кого другого», — сказал Виторган.

Аудиоверсию книги озвучили Станислав Гридасов, Максим Виторган, Артем Казюханов и Олеся Бойко.