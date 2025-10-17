В Подземном музее парка «Зарядье» до 7 декабря проходит выставка «Сокровенное — Живое», для которой художники возродили 600-летнюю технику вышивки и создали матрешку-праматерь. Куратор Наталия Юстицкая рассказала RTVI, как хоровод связан с социализацией, почему у замужних женщин был самый высокий статус и как орнамент превратился в QR-код.

— Выставка называется «Сокровенное — Живое». Что именно вы подразумеваете под «сокровенным» и как это «сокровенное» проявляется в работах современных художников?

— Главная идея выставки «Сокровенное — Живое» заключается в обращении к традиции в поисках подлинности и того уникального художественного языка, который складывался веками, последовательно сохраняя в себе самое главное — то, что крайне важно было передать следующему поколению.

Это некая квинтэссенция жизненного опыта, свойственного конкретной культуре. Это как волшебный клубок, который подсказывает дорогу в темном лесу.

Между тем, экспонаты выставки — это живой язык, который понятен каждому сегодня. В традициях мы ищем прежде всего ответы на актуальные вопросы, волнующие современного человека.

Помимо абсолютных вечных истин, мы обнаруживаем там множество конкретных, практически применимых сегодня решений экологических, социально-психологических, эстетических и культурных задач, ведущих к гармонизации человека и общества в целом.

— В описании говорится о переосмыслении образов народного искусства. Какие именно традиции и мотивы народного искусства стали отправной точкой для художников? Можете привести конкретные примеры?

— Например, одна из актуальных тем современности — роль женщины в обществе. В эпоху тотальной информатизации мы сталкиваемся с самыми разными концепциями, мифами и даже откровенной спекуляцией.

Понять, в какой степени эти идеи универсальны или хотя бы адекватны, помогает соотнесение их с опытом наших предков, который основан прежде всего на реальных социокультурных практиках.

Для современного человека за обрядовостью стоит символический язык, открывающий цельное мировоззрение, соединяющее человека с природой, людьми и богом. Так, хоровод отвечает потребности в социализации, собирание невесты подчеркивает значение брака.

К слову, самым высоким статусом обладала замужняя женщина с детьми. Ее наряды самые красивые и богато украшенные. Культа молодости не было. За материнством приходила мудрость и знания, необходимые, чтобы помогать другим.

Об этом нам говорят народные молитвы, вышитые жемчугом на кокошниках, представленных в экспозиции выставки. Самой технике сажения по бели более 600 лет. Современные мастера возрождают это старинное ремесло и создают на его основе современные арт-объекты, напоминающие нам о важной роли женщины в сохранении семьи, рода и традиций.

— Выставка стремится к диалогу между современным искусством и народным. Как вы считаете, удается ли художникам сохранить аутентичность традиций, привнося в них современное видение? В чем сложность этого процесса?

— Самое важное здесь слово — переосмысление. Под ним следует понимать, прежде всего, глубокое изучение первоисточников, терпеливое освоение той или иной техники, многолетнюю практику.

Большинство авторов, представленных на выставке, регулярно выезжают в этнографические экспедиции, работают с библиотечными и музейными фондами, преподают, прежде чем приступают к созданию своего авторского произведения на основе традиций.

По сути, работы современных авторов — это преемственность. Они также говорят о насущном, сокровенном и живом, как и наши предки, но на языке современного искусства. При этом их художественное высказывание вписано в линию времени.

— В чем, по вашему мнению, заключается актуальность обращения к традициям в современном искусстве? Почему сейчас важно говорить об этом?

— Одна из основных причин состоит в том, что мы осознаем необходимость сохранить традицию, не дать ей оборваться, внести свой вклад в непрерывную историю развития русской культуры. Это, прежде всего, вопрос идентичности, которая характеризуется прочной позицией, возможной только благодаря знанию своей культуры.

Сейчас возрождаются едва не утраченные ремесла, фольклор, аутентичное пение, орнамент. Элементы традиционного костюма входят в моду, а это привносит не только эстетику, но и меняет самоощущение в сторону большей проявленности, осознанности.

— Выставка приурочена ко Дню города Москвы. Какова связь между выставкой и образом современной Москвы? Как она раскрывает образ города для жителей и гостей?

— День города стал прекрасным поводом для открытия выставки «Сокровенное — Живое» еще и потому, что в пространстве Подземного музея сохранилась часть белокаменной кладки Китайгородской стены XVI века. У нас появилась в буквальном смысле возможность увидеть древнюю Москву.

Какой она была? Местом ярмарочных гуляний: до революции на Красной площади проходили веселые ярмарки, сюда стекались толпы гуляющих, чтобы посмотреть на диковинные товары со всего света. По воспоминаниям иностранных гостей, медведи ходили по улицам. Продавались петушки на палочке и прочие сладости. Девушки наряжались в лучшие наряды, заплетали в косы яркие ленты.

На портретах, представленных на выставке, мы видим лица, которые могли бы увидеть и 100, и 200, и 400 лет назад. Все так же народные умельцы удивляют своей фантазией и мастерством. Здесь и современные лапти из легкого полимера на основе каучука, и футляры для голосового помощника «Алисы» в виде матрешки, и этноборды по мотивам наличников. Образ изобильной, гостеприимной и щедрой Москвы, какой она никогда не переставала быть!

— Как куратор, что вы хотели бы, чтобы посетители вынесли после посещения выставки? Какое послание вы хотите донести до зрителя?

— Мне хотелось бы, чтобы каждый зритель осознал, какое богатство есть у него, у каждого из нас. Это наша культура! Сколько в ней мудрости, красоты и возможностей заложено.

Какое счастье быть сегодня первыми в том, чтобы говорить на языке традиции и тем самым задавать вектор будущему.

— Каким образом современные технологии (видео, 3D-печать) помогают художникам в исследовании и переосмыслении традиций?

— Искусство всегда является зеркалом актуальных процессов в обществе и во многом опережает проявление некоторых тенденций. Говорить сегодня языком былин или летописей было бы невозможно. Меняется скорость восприятия, образ мышления и ритм жизни человека. При этом традиция продолжается.

Например, в работах современных авторов прослеживается мысль, что орнамент с его защитной функцией, отсылающий нас к более глубоким по содержанию пластам информации, не исчез, а перевоплотился в QR-коды. Благодаря современным технологиям художники могут «оживить» орнамент, заставить его двигаться в пространстве.

Сегодня оригинальную вышивку XIX века можно «послушать» через аудио-визуальную инсталляцию. Деревянную резьбу можно осязать через музыку и ассоциации с ветром, бабушкиными сказками и скрипом половиц. Все это открывает новые грани в понимании наследия.

Благодаря новому сенсорному опыту мы глубже ощущаем связь времен.

— На выставке представлены работы художников разных направлений: живопись, фотография, музыка и дизайн. Как вы отбирали художников и работы для выставки? По каким критериям?

— Часть художников была приглашена из проекта «СВОЯСИ», с которыми мы работаем давно и очень плодотворно. Но есть и несколько новых для меня имен, с кем довелось поработать впервые. Их порекомендовали коллеги из выставочного отдела парка «Зарядье», которым и принадлежит идея выставки.

Главный принцип отбора состоял прежде всего в том, чтобы экспонат был уникален, чтобы в нем виден был уровень мастерства автора и глубокое чувствование темы. Общий сюжет экспозиции задает контекст, в котором соседство экспонатов придает каждому из них дополнительное значение. Для нас было важно, чтобы в этом оркестре не было ничего лишнего или случайного.

Если вы посмотрите пристально на визуальный ряд, на общую композицию, то увидите, что ничего нельзя ни убавить, ни добавить. В этом и есть главный принцип.

— Можете рассказать о нескольких наиболее интересных, на ваш взгляд, работах на выставке и объяснить, как они отражают концепцию выставки?

— Одна из самых необычных работ на выставке — это двуликие «Несмеяны» скульптора-керамиста Екатерины Батаевой. У каждой фигурки в кокошнике два лица: одно улыбается, другое плачет. Это философская работа о стремлении к счастью и поиске абсолютной истины.

Видеоряд из фотографий Натальи Янкелевич. Здесь «Сказка о Царе Салтане», «Снегурочка», «Золотой петушок» — истории, знакомые всем нам с детства.

Героиня фотографий одета в уборы дизайнера и реконструктора Юханна Никадимуса и одежду современных российских брендов.

Наличники Юлии Комаровой, будто сахарные, сваляны из шерсти и в мельчайших деталях передают искусную традиционную резьбу. Орнаменты, похожие на кружево, созданы по мотивам окон старинных домов Вологды.

— Один из проектов, представленных на выставке — работа Валентина Коржова Archetype. Что это за проект и почему он важен для понимания русской традиции в современной культуре?

— Серия Archetype Валентина Коржова посвящена коллективному бессознательному, общей архепамяти, где хранятся образы с доисторических времен. Так, в очертаниях матрешки автор увидел фигуру праматери, олицетворяющую единство всего живого. Матрешка проявляется из-под покрова металла, словно из скорлупы яйца, как символ рождения новой жизни.

В этой скульптуре форма отсылает зрителя к тому состоянию, когда человек и природа были одним целым и человек только что вышел из ее лона. Матрешка — как некая изначальная точка отсчета.

— В чем уникальность этой выставки по сравнению с другими проектами, посвященными современной русской культуре?

— Мы стремимся к тому, чтобы экспонаты были созданы специально для выставки или ранее не выставлялись перед широкой аудиторией. Наша цель — показать многообразие форм и стилевых возможностей в рамках нового направления в искусстве, у истоков которого мы сейчас находимся. Это большой стимул, но и большая ответственность.

Задавая высокие стандарты этому направлению, прокладывая дорогу другим, мы стараемся как можно глубже и шире смотреть на проблематику, открывать как можно больше новых имен, вовлекать как можно больше культурных институций, выставочных площадок и музеев в этот процесс. Уже сейчас стоит вопрос разработки теоретической базы, терминологии и методологии для анализа современного русского искусства.

В этой связи выставка «Сокровенное — Живое» приобрела статус исследования. Каждый посетитель может поучаствовать в интерактивном опросе, пройдя тест на одном из мультимедийных экранов в выставочном зале. Данные будут систематизированы и лягут в основу научной работы по современной культурологии.