Световой меч Дарта Вейдера, использовавшийся в съемках фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», был продан на аукционе за рекордные 3,65 миллиона долларов. Эта сумма стала самой высокой в истории для предмета из вселенной «Звездных войн». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Торги организовал аукционный дом Propstore в Лос-Анджелесе. Легендарный реквизит, который держали в кадре как сам актер Дэвид Проуз, так и его каскадер Боб Андерсон, оценивался перед продажей в сумму от одного до трех миллионов долларов. Победитель заплатил 2,9 миллиона, а итоговая стоимость сложилась с учетом премии аукционного дома.

Этот световой меч называют единственным главным экземпляром из оригинальной трилогии, когда-либо выставленным на публичные торги. Его продажа приурочена к 45-летию выхода «Империи наносит ответный удар».

Среди других примечательных лотов — дуэльный световой меч Энакина Скайуокера из приквелов, ушедший за 126 тысяч долларов, кнут и пояс Индианы Джонса из «Последнего крестового похода» (475 650 долларов) и флейта капитана Пикара из «Звездного пути» (403 200 долларов).