Актриса Меган Фокс («Тело Дженнифер») родила четвертого ребенка. Отец новорожденной Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) поделился в Instagram* видео, на котором держит дочку за руку.

«Она наконец-то здесь! Наше маленькое небесное создание. 27.03.25», — написал Machine Gun Kelly.

Рэпер присутствовал на родах Фокс, хотя актриса рассталась с ним в ноябре 2024 года.

До отношений с Machine Gun Kelly Фокс была замужем за актером Брайаном Остином Грином. Пара прожила вместе более шестнадцати лет и воспитывала троих детей. О разводе стало известно в 2020 году, тогда же Фокс начала встречаться с Бейкером. В 2022 году рэпер сделал возлюбленной предложение, но свадьба так и не состоялась.

Когда Меган Фокс заявила о разрыве с Бейкером, ее бывший муж начал публично комментировать ситуацию. В частности, он осудил Machine Gun Kelly за то, что актриса должна в одиночку одновременно и переживать разрыв и думать о будущем ребенке.

Накануне родов Меган Фокс ее бывший муж и экс-бойфренд публично вступили в перепалку. После того, как Грин спросил, скоро ли появится на свет дочка актрисы, Machine Gun Kelly жестко ему ответил: «Перестань спрашивать, когда родится наш ребенок. Тоже мне, агент ФБР. Перестань названивать в TMZ и сосредоточься на извинениях, которые ты должен мне за то, что говорил на публике. Ты не с тем связался, актеришка. Иди и рекламируй хлопья для завтрака».

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