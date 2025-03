Эстонец Томми Кэш — самый яркий и известный участник «Евровидения-2025», король китча, восточноевропейского трэша и безумных клипов, а еще — единственный на свете человек, который делал дуэты с Элджеем и Charli XCX. О карьере и творчестве Кэша рассказывает музыкальный критик Владимир Завьялов.

«Евровидение? Нееее»

«Нееее, капец. Мне вообще предлагали: “Иди”. Но это такая жесть, “Евровидение”. Мои родители каждый год смотрят, но это такое говно».

Так говорил ровно десять лет назад молодой человек из Эстонии в снэпбэке и «адидасах» по имени Томас Таммеметс. На этом видео ему 24 года — и он уже был первым, с кем ассоциируется эстонская музыка (по крайней мере, в Европе и мире и у молодых людей).

Томаса понять можно: он уже гонял с концертами, был известен в России и немного в Европе. Правда, узнали его не столько по музыке, сколько по видео — вычурным, ненормальным, обскурным, ходящим по грани фола. Яркий пример — ранний клип Euroz, Dollarz, Yenz — нарочито жуткий акцент, прозрачная майка Adidas и флекс на фоне панелек.

Тема восточноевропейской клюквы прошила магистраль в творчестве Кэша (и в целом продолжает это делать), что очень сильно роднит Томаса с группой Little Big. С одним отличием: Little Big оставляет четкий геотег в границах России. Томми же ведет себя так, словно границ в Восточной Европе не существует вообще.

Это неудивительно: Томми Кэш — сумасшедшее дитя обломков бывшего Союза. Он родился в Таллине в небогатой семье матери-эстонки с украинскими корнями и русского отца — с казахскими. Мальчик вырос билингвом: дома говорили на русском и эстонском, на улице — в основном на русском, как и многие в его районе. Район, кстати, был неуютный — деревянные бараки, покрытые граффити стены, пятиэтажки: в интервью «Вписке» Томас называл его «джанки щит», имея в виду, что потреблять наркотики там было основным досугом, и признавался: бывало, что «торчки докапывались». Наркотики обошли Томаса стороной, но примерно он себя не вел — в частности, вылетел из школы в 11 классе и даже уходил из дома.

А еще жизнь Томаса в трудном районе и взросление в билингвальной семье наложились на любовь к хип-хопу. Одной из первых кассет будущего артиста был The Eminem Show Эминема. Неслучайно первый клип самого Томаса назывался Guez Whoz Bak — там еще нет фирменного кэшевского безумия, но есть модный на тот момент клауд-рэп и «соцлагерный» свэг на свалке автомобилей. Но фирменная фишка Томаса появилась уже там — английские тексты с диким восточноевропейским акцентом. Они прекрасно сложатся с той эстетикой, которой потом будет больше и которая станет еще безумнее.

Интересно, что популярности Томми Кэша поспособствовала как раз группа Little Big, с которой он записал песню Give Me Your Money и снялся в клипе с огромным концентратом клюквы: кокошники, «Лады», ковры, поле и даже танк.

Так о Кэше узнала Россия, а позже — и Европа. Кэш продолжал делать все более безумные видео.

Элджей против Charli XCX

Переместимся в 2020-е. Tommy Cash — с отрывом самый известный музыкант в Эстонии. На этом месте соблазнительно и удобно просто перечислить в рандомном порядке список выходок Кэша за все это время. Вот он сфотографировался для IKEA на диване-булке. Вот скосплеил обложку «Дельфина и русалки» Наташи Королевой и Игоря Николаева для сингла с рэпером bbno$. Вот клип, где у Кэша появился третий глаз, а на фоне лупит хардбасс.

На самом деле крикливость образов и китчевость Кэша оттенили его собственно музыкальные успехи. Все-таки вряд ли люди ходили на концерты Кэша именно за песнями. Вряд ли по той же причине включали видео. С другой стороны, музыкальную сторону Кэша недооценивать тоже нельзя: его китч, абсурд и акцент эффектно плавили любую трендовую музыку — от хардбасса и EDM до трэпа и клауд-рэпа.

А еще Кэшу удалось не только создать идеальную карикатуру на восточноевропейскость в диапазоне от Дрездена до Алматы с узнаваемым набором символов, но и подать ее в лучшем экспортном виде. Причаститься соцлагерного свэга захотели не только близкие по духу Little Big и отправившийся в эксперименты после хайпа Элджей, но и мировые имена — диджей Diplo, легенды клауд-рэпа $uicideboy$ и Bones и даже Charli XCX на полпути от британской звездочки до поп-иконы.

Концентрированной клюквой своих символов и образов Томми будто нивелировал все политические, социальные, национальные и прочие противоречия в бывших союзных республиках и странах бывшего Варшавского договора вообще: там, где другие их находили и подчеркивали, Кэш их игнорировал и вещал от лица медианного восточноевропейца, который мог иметь хоть эстонский, хоть чешский, хоть молдавский паспорт. Так получилось, что именно он смог заговорить на одном языке и с западом, и с востоком Европы.

И не только в музыке. Томми Кэш — еще и большая фигура в мире визуального искусства и моды. Например, он дружит со знаменитым американским дизайнером одежды Риком Оуэнсом, который работал с Мадонной и Рианной. Оуэнс и Кэш вместе создавали выставки и коллекции одежды.

«Макиато, пор фаворе»

К концу 2024 года у Кэша было все — концерты, славная видеография, мемные фото на века, куча музыкальных друзей. Но не было главного — огромного хита-флагмана, по которому бы узнавали люди, неблизкие к его слушателю.

Сейчас такая песня есть. Это Espresso Macchiato — нарочито вульгарный, но тем и привязчивый европоп-трек. В нем Томми три минуты рифмует «аморе» с «фаворе» и проходится по всем самым затертым штампам про итальянцев — мафия, спаггетти, ресторан, кофе, сигареты. С этой песней Кэш победил на эстонском конкурсе Eesti Laulu и теперь поедет на «Евровидение».

А еще Томми Кэш не был бы Томми Кэшем, если бы не создал шум на ровном месте. Espresso Macchiato еще не прозвучала на «Евровидении», но уже разозлила итальянскую общественность. Зацените заголовки:

«Итальянская служба защиты прав потребителей подала жалобу на организаторов Евровидения», «Итальянские СМИ шокированы песней Томми Кэша для Евровидения-2025», «Вице-президент итальянского сената о песне Томми Кэша: сначала приезжай и посмотри, а потом уже пиши такие глупые песни».

В ответ Кэш даже выступил на итальянском ТВ и оправдался, что «обожает Италию», где «лучшая еда, самая прекрасная архитектура, очень красивые города.

Тем временем в соцсетях у Томми Кэша — сплошь комментарии на итальянском, а в топах самых слушающих Томаса городов — Милан и Рим. Кажется, мы знаем, какая страна отдаст Томми Кэшу 12 баллов.

А еще знаем главного фаворита конкурса.

