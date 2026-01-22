С 19 по 21 февраля 2026 года в московском конгрессно-выставочном центре «Крокус Экспо» состоится юбилейная, пятая по счету выставка ARTDOM. За пять лет проект превратился в масштабную международную экосистему, объединяющую интерьерные и технологические решения, коллекционный дизайн, мебель и искусство. В этом году экспозиция займет 32 000 квадратных метров и представит продукцию более 450 брендов из 19 стран.

Главной темой ARTDOM 2026 станет концепция Sense Sensory, призванная превратить выставочное пространство в иммерсивную среду, воздействующую на все органы чувств посетителей.

Авторитет выставки подчеркивает состав ее послов — ключевых фигур мировой индустрии дизайна и искусства. В их числе итальянский дизайнер Джулио Каппеллини, миланская галеристка Россана Орланди, архитектор Карло Коломбо, арт-дуэт Draga & Aurel, основатель парижской галереи GSL Джон Уилан и посол бразильского дизайна Лисса Кармона. Российское профессиональное сообщество представят дизайнер Дима Логинов, галерист Марина Гисич, основатель GeometryDesign Ирина Глик и редакционный директор The Blueprint Александр Перепелкин.

В четырех залах выставки свои коллекции представят сотни брендов. Среди ключевых участников — иконы итальянского дизайна, такие как Poliform, Cassina, B&B Italia, Poltrona Frau, Zanotta, Giorgetti и другие.

Особого внимания заслуживает объединенная Collectible-секция в зале итальянского дизайна, где будут представлены предметы из галерей Alina Pinsky, Grabar Gallery, Fifth Avenue Gallery, Askeri и a-s-t-r-a в сотрудничестве с Busel.

Программа юбилейной выставки будет включать ряд премьер и обширную деловую часть. Одним из специальных проектов станет выпуск лимитированной пластинки с музыкальным треком «La Maison en Silence», написанным композитором Риадом Маммадовым специально для ARTDOM.