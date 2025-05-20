Продажи книг о ментальном здоровье и борьбе с тревожностью растут с каждым месяцем, пики продаж приходятся на осень и начало года. К такому выводу пришли в исследовании сети книжных магазинов «Читай город», проанализировав продажи книг о ментальном здоровье за 2024—2025 годы.

В 2025 году наблюдается устойчивый рост спроса на литературу о тревожности. С 1 марта по 19 мая продажи таких книг увеличились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, в январе 2025 года продажи показали значительный рост как в рознице (+14,7%), так и в интернет-магазине (+35,8%) по сравнению с январем 2024 года. Чаще всего подобные книги покупают миллениалы в возрасте от 26 до 35 лет и зумеры 19—25 лет.

Топ-5 самых популярных книг на тему тревожности за месяц: