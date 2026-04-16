В Санкт-Петербурге задержали шестого подозреваемого в причастности к зверскому убийству предпринимательницы в ее квартире на Строгинском бульваре в Москве, произошедшее 13 марта. Им оказался 19-летний юноша, который по заданию организаторов подыскал курьеров и координировал действия по передаче им имущества погибшей, сообщает СК.

Подозреваемого задержали при содействии петербургской полиции. Ведомство не приводит других подробностей и не называет имени задержанного. По данным «112» и Baza, фигуранта зовут Никита К.

Судя по сообщениям СК, всего на данный момент по делу задержаны шесть человек. Первым по горячим следам нашли подозреваемого в самом убийстве с разбоем — им оказался 20-летний футболист екатеринбургского «Урала-2» Даниил Секач.

Позднее в марте задержали еще троих фигурантов в возрасте от 17 до 20 лет. Один из них, житель Москвы, рассказал на допросе, что выполнял «заказ» куратора по передаче денег. По его словам, он получил эти средства от 22-летней девушки, внешность которой ему описал куратор, после чего пошел на детскую площадку и передал деньги следующему курьеру.

Еще два молодых человека (2005 и 2007 годов рождения) были задержаны в Московской области. Они тоже выполняли роли курьеров в передаче награбленного.

Первый заявил, что полностью признает вину, что попал под влияние кураторов и согласился передать посылку, внутри которой находились ювелирные изделия и золотые монеты. Это имущество «перезапаковали в другой пакет» и передали дальше, рассказал он на допросе.

Второй сообщил, что в ночь на 14 марта вместе с другом «стоял на точке» и контролировал передачу посылки, записывая процесс на видео.

В начале апреля следствие сообщило о задержании в Петербурге уже пятого по счету фигуранта, 19-летнего жителя Петербурга, который исполнял роль курьера. В следственном отделе ему сообщили, что он задержан по подозрению в разбое организованной группой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (пп. «а, б, в» ч. 4 ст. 162 УК), что максимально грозит 15-летним лишением свободы.

Задержанный, чье лицо на видео заблюрено, рассказал, что по указаниям некоего человека поехал в Москву и «взял вот эту посылку», в которой находились $19,4 тыс. и 5 тыс. рублей. Похищенные средства он передал другим фигурантам преступления в одном из торговых центров на территории Троицкого и Новомосковского округов столицы.

Как и почему произошло убийство

По данным следствия, 13 марта Даниил Секач под влиянием телефонных мошенников пришел в квартиру 48-летней предпринимательницы на Строгинском бульваре, при нем были болгарка, лом, кувалда и другие предметы. Дверь ему открыла 16-летняя дочь хозяйки квартиры, тоже находившаяся под влиянием аферистов.

Футболист, который думал, что участвует в оперативных мероприятиях и помогает силовикам, начал вскрывать сейф. Дочь женщины вышла из квартиры, чтобы не пускать туда мать, поскольку там якобы работает сотрудник спецслужб. Однако предпринимательница немедленно вошла в квартиру и попыталась остановить Секача.

Далее, как считает следствие, футболист по указанию своих кураторов потребовал у женщины назвать код от сейфа, та отказалась, после чего он набросился на нее, избил и как минимум дважды ударил ножом. Хозяйка квартиры умерла на месте. После расправы Секач вскрыл сейф и забрал оттуда деньги и ценности.

Дочь убитой он все это время удерживал в квартире. По указанию мошенников футболист выбросил все похищенное в окно, после чего передачей имущества занялись «курьеры». Только на следующий день кураторы разрешили Секачу отпустить несовершеннолетнюю и выйти из квартиры. Все это время труп хозяйки квартиры находился там.

Секач дал признательные показания и раскаялся в содеянном. По статьям об убийстве с отягчающими обстоятельствами и разбое он помещен под стражу до середины мая. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Защита просила для Секача более мягкой меры пресечения, мотивируя это тем, что ранее не имел нареканий, никогда не привлекался правоохранительными органами и не намерен скрываться.