Молодой человек убедил несовершеннолетнюю дочь москвички впустить его в квартиру, после чего убил мать и украл из сейфа деньги и драгоценности. Подозреваемого задержали, против него возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство), сообщил Следственный комитет (СК). ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что мужчина действовал под влиянием украинских мошенников.

Днем 14 марта в квартире на Строгинском бульваре на северо-западе Москвы обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти и сейф со следами взлома. По данным прокуратуры, ключевую роль в произошедшем сыграли телефонные мошенники, которые общались с несовершеннолетней дочерью погибшей.

Злоумышленники представились сотрудниками полиции и убедили 16-летнюю девочку впустить в квартиру своего «сотрудника» под предлогом оперативно-розыскных мероприятий. Baza пишет, что мужчина попал в квартиру и попросил несовершеннолетнюю «задержать» мать, чтобы та не возвращалась домой. Но девочка все рассказала маме, после чего они вместе направились домой.

Когда они зашли в квартиру, мужчина избил женщину и нанес ей несколько ножевых ранений, пишет Baza. Дочь не пострадала. Затем мужчина забрал деньги и скрылся. В сейфе, который ограбил мошенник, было несколько тысяч долларов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов.

Подозреваемый успел уехать на другой конец Москвы, на Нижегородское шоссе, где его задержали. Задержанный — уроженец Кисловодска 2005 года рождения, сообщили в СК. В ближайшее время он будет доставлен к следователю для проведения следственных действий.

По информации Baza, задержанный занимался футболом. С 2017 года молодой человек живет в Москве. У него есть две несовершеннолетние сестры.

Телеграм-канал «112» называет подозреваемого профессиональным футболистом, который воспитывался в академии «Локомотива» и играл за «Урал». В 2019 году он вместе с семьей попал в аварию в окрестностях Кисловодска, все остались живы. На тот момент 13-летний футболист получил тяжелейшие травмы головы и переломы ног, но сумел восстановиться и продолжить спортивную карьеру, отмечает «Российская газета».

По данным ТАСС, подозреваемый мог действовать под влиянием украинских мошенников. Источник RT также утверждает, что оперативники отрабатывают версию, что футболиста «могли развести» мошенники из Украины.

Отец подозреваемого заявил RT, что шокирован произошедшим. По его словам, сын должен был быть на игре в Екатеринбурге. Близкие задержанного рассказали Shot, что финансовых проблем у него не было.

Что известно о семье убитой

Baza пишет, что убитой было 48 лет. Она была агентом по продажам элитной недвижимости, а в период пандемии коронавируса занималась волонтерством, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

Муж убитой занимается геолого-разведочными и геодезическими работами и имеет гражданство ОАЭ. В настоящее время он находится в командировке в Иране.

Дочь убитой — отличница, увлекается пением и плаванием. Как утверждает источник RT, мошенники общались с ней несколько недель и планировали ограбление.