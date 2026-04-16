В Калининграде завершено расследование уголовного дела о похищении участника СВО и других тяжких преступлениях, совершенных организованной группой, в которую входили два адвоката. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2025 году члены группы путем угроз и насилия, в том числе с незаконным проникновением в жилище, отобрали недвижимость у детей-сирот.

Затем они убедили одного из потерпевших заключить контракт с Минобороны, чтобы похитить положенные за это бюджетные выплаты. Однако преступникам это не удалось — мужчина указал в документах реквизиты другой банковской карты.

Злоумышленники похитили участника спецоперации, двое суток незаконно удерживали его, вымогали деньги, а затем угнали его автомобиль. Все члены организованной группы установлены и задержаны. Им предъявлены обвинения по семи статьям УК РФ, включая похищение человека, вымогательство, грабеж и мошенничество.

Похищение участника СВО расследовалось военными следователями СК России. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям — до 15 лет лишения свободы.

Восемь фигурантов, среди которых два адвоката, арестованы по решению суда. В ходе расследования все похищенное имущество было изъято и возвращено законным владельцам.

Ранее в Калининградской области задержали петербуржца и трех псковичей, подозреваемых в похищении более 80 млн рублей у 40 участников СВО. До этого в регионе были арестованы еще шестеро фигурантов, вымогавших деньги и имущество у бойцов СВО.