На маркете WIN-WIN, который пройдет с 12 по 13 октября в ЦСИ Винзавод, будет представлены произведения искусства как молодых и начинающих художников, так и работы уже известных и состоявшихся авторов. Об этом RTVI рассказала куратор осенней ярмарки современного искусства WIN-WIN Екатерина Савина. Она также поделилась подробностями о том, что нового будет представлено на маркете, кто в нем будет участвовать и как пользоваться «валютой» WIN-WIN.

Какие цели вы ставили перед собой при организации осеннего маркета WIN-WIN?

Нам важно, чтобы маркет развивался и состав участников обновлялся. В этот раз будет представлено много новых молодых авторов. А благодаря секции FOCUS Textile мы планируем объемно представить это популярное сегодня направление. Важно, что мы продолжаем поддерживать индустрии, неизменно представляем новых художников, которые еще нигде не прозвучали, и мы покажем их первыми.

Какие изменения вы внесли в формат маркета по сравнению с предыдущими WIN-WIN?

Мы работаем над визуальным оформлением маркета, и для осеннего выпуска художница Дина Боровик, резидентка 11 сезона Открытых студий Винзавода, создаст объект «Облако» из фатина и сетки. Инсталляция будет удачно сочетаться с новым фирменным стилем и темой секции FOCUS Textile. Еще планируется детская зона, где можно будет занять детей арт-практиками с супервайзерами. Также будут введены винкоины — за них можно получить скидку на кофе, а также принять участие в лотерее от магазина LCLS.

Расскажите подробнее о концепции маркета. Какие критерии отбора были для участников?

Главная задача маркета — это развитие, доступность и поддержка молодого искусства. В этот раз у нас было больше 700 заявок, что само по себе вызывает восторг и, конечно, призывает к ответственности при отборе. Нам важна представленность различных форм и медиумов. Мы обращали внимание на то, насколько автор хорошо представляет формат маркета, смотрели на завершенность и концепцию его работ. Ну, и насколько работы авторов попадают в область нашего представления о современном искусстве.

Что отличает участников WIN-WIN от других ярмарок?

Прежде всего, это молодое и доступное искусство. Это форматы работ, которые можно прийти, купить и легко забрать с собой. Мы хотим, чтобы покупка искусства у нас на маркете была инвестицией в молодые имена, которые завтра станут знаменитыми, и их искусство станет дороже. Среди наших участников есть и известные имена, которые участвуют в крупных ярмарках (например Cosmoscow или blazar), а есть и те, для кого это первый опыт.

Как показала практика последних лет, для многих авторов наш маркет становится отправной точкой для начала собственной карьеры в современном искусстве. Благодаря знакомствам с кураторами и галеристами, которые тоже являются частью важной для нас профессиональной аудитории, художники получают приглашения на участие в крупных выставках и мероприятиях,

Какую атмосферу вы хотите создать на осеннем маркете WIN-WIN?

Атмосферу открытого общения между всеми участниками. Еще познавательный опыт, чтобы зритель мог понять истоки и сущность творчества, которое его заинтересовало, получить знания. Было бы неплохо, если покупатель унесет с собой домой не только произведение, но еще историю его создания и смысл. Для художников это общение друг с другом и со зрителем.

Кто ваша целевая аудитория? Что вы предлагаете своим посетителям?

Это начинающие и продвинутые коллекционеры, которые ищут новых авторов. И конечно, профессиональное сообщество: галеристы, кураторы. Мы предлагаем демократичную среду, где можно выбрать совершенно разные произведения по адекватным любому бюджету ценам.

Расскажите о планах на будущее по развитию маркета WIN-WIN?

Надеемся на увеличение пространства маркета, работаем над дальнейшим поиском новых авторов и расширением типологии произведений. Конечно, хотим добавить новые формы и материалы.

Есть ли у вас какой-то сюрприз для посетителей грядущего маркета?

Да, собственная валюта — винкоин, выдается всем покупателям искусства, и на нее можно получить скидки у партнеров маркета. Впервые делаем лаунж-зону и возвращаем детскую программу. Так что очень ждем!