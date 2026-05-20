С 11 по 14 июня в Гостином дворе пройдет Международный фестиваль современного искусства «Традиции и современность». Мероприятие соберет более 80 галерей и независимых авторов из России, Азии, Африки и Европы.

Экспозиция охватит восемь направлений: живопись, скульптуру, фотографию, цифровое и прикладное искусство, инсталляцию, музейное дело и ювелирное искусство, которое включено в программу впервые. География участников простирается от Турции, Китая и Саудовской Аравии до Италии, Франции, Болгарии, Ирака и Ливии. Свои работы также представят авторы из Конго, ОАЭ и Ирана.

Центральным событием фестиваля станет вручение международной премии в области изобразительного искусства — бронзовой статуэтки «Вера». Кроме того, на площадке пройдет отборочный этап молодежного конкурса «Космическая гавань», участники которого предложат проекты автономных городов на воде как прототипов будущих космических поселений. Для посетителей организуют открытые лекции для начинающих коллекционеров, круглый стол по авторскому праву, дискуссию о влиянии искусства на технологии и творческие мастер-классы для семей с детьми.

Вице-президент фестиваля Юлия Медникова отметила: «Мы создаем среду, в которой люди из разных стран вступают в диалог, находят точки соприкосновения и формируют профессиональные связи. Сегодня особенно важно говорить на языке искусства — он объединяет и укрепляет доверие».