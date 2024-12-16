Книжный сервис «Литрес» назвал Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край самыми читающими регионами в России по числу проданных экземпляров книг в 2024 году. Это выяснили аналитики «Литрес», результаты исследования есть в распоряжении RTVI.

Также в список самых читающих регионов попали Новосибирская, Московская, Свердловская области, Хабаровский край, Челябинская область, Республика Татарстан и Нижегородская область.

В «Литрес» назвали и самые популярные за 2024 год книги. С 1 января по 12 декабря 2024 года было продано более 31 000 экземпляров романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, что может быть связано с экранизацией классики. В топ-5 популярных художественных произведений попали следующие книги: антиутопия»Поиски утраченного завтра» Сергея Лукьяненко, боевая фантастика «Звездная Кровь — 6. Тинг» Романа Прокофьева, любовное фэнтези «Травница, или Как выжить среди магов. Том 2» Татьяны Сергановой и детектив «Граф Аверин. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича.

В категории нон-фикшн-литературы лидирует «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» Татьяны Мужицкой. На второй строчке — «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов» Вадима Зеланда. Замыкает тройку «Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия» Дэвида Кэмерона Джиканди. Также в топ-5 вошли «Думай медленно… Решай быстро» Даниэля Канемана и «7 шагов к стабильной самооценке» Бориса Литвака.

Ранее сервис «Яндекс Книги» также поделился своими итогами года. Среди наиболее популярных книг платформы оказались роман Виктора Пелевина «Круть», «Секс. Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить: от анатомии до психологии» писательницы Натальи Красновой и биография Илона Маска. Также в топ самых популярных художественных книг вошли романы, которые были экранизированы в 2024 году: третью позицию занял «Евгений Онегин» Александра Пушкина, шестую — «Преступление и наказание» Федора Достоевского, по следам нашумевшего сериала. Есть в списке и современные остросюжетные романы — «Тоннель» Яны Вагнер на четвертом месте и «Лес» Светланы Тюльбашевой на восьмом.