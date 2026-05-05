4 мая в Метрополитен-музее прошло главное светское событие года — благотворительный бал Met Gala. Тема вечера «Искусство костюма» и дресс-код «Мода как искусство» задали участникам огромный простор для интерпретаций, превратив красную дорожку в пространство для необычных и оригинальных образов. Fashion-обозреватель Павлос Позидис собрал самые интересные образы селебрити на красной дорожке.

Павлос Позидис
fashion-обозреватель

Бал собрал рекордные 42 миллиона долларов, которые ушли на поддержку Института костюма. Такой финансовый успех — не просто случайность. Почетными председателями стали Джефф Безос и Лорен Санчес Безос, и именно это решение Анны Винтур вызвало волну критики еще до начала вечера. Группа активистов расклеила по Нью-Йорку плакаты с надписями «Безос на Met Gala результат эксплуатации рабочих», а мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, Зендея и Мерил Стрип демонстративно отказались от приглашения. Безос в итоге не появился на ковре, только его супруга прошла по ступеням бала в темно-синем атласном платье Schiaparelli.

Эмма Чемберлейн

Образ инфлюэнсерши стал одним из главных нарядов вечера. На ней было кастомное платье Mugler от Мигеля Кастро Фрейтаса: живописная акварельная текстура переходила в нечто тревожное и завораживающее одновременно — именно так Чемберлейн описала свой вкус в искусстве.

Рианна и A$AP Rocky

Рианна и A$AP Rocky триумфально закрыли дорожку Met Gala 2026 в статусе главных арт-объектов вечера. Певица сияла в «золотом коконе» от Maison Margiela, расшитом 115 тысячами кристаллов, а рэпер выбрал элегантный розовый смокинг Chanel с фирменной камелией на лацкане.

Хайди Клум

Хайди Клум на Met Gala 2026 в очередной раз доказала статус королевы эпатажа, представая в гиперреалистичном образе «ожившей мраморной статуи». На создание наряда, вдохновленного техникой «мраморной вуали» классических скульптур, ушло 4,5 часа сложного грима и работы с латексными протезами, которые имитировали тончайшую каменную драпировку прямо на теле модели. Хотя такой образ и впечатлял своей сложностью и проработкой, на фоне кутюрного шика других гостей наряд выглядел скорее как дорогой костюм для Хэллоуина, чем элемент высокой моды.

Лорен Вассер

Один из самых смелых и ярких образов вечера представила модель и активистка Лорен Вассер. Она появилась в кастомном золотом костюме с шортами до колена, демонстрируя свои золотые протезы.

Кайли Дженнер

На Met Gala 2026 Кайли Дженнер представила один из самых смелых образов вечера, выбрав наряд от Schiaparelli. Ее выход стал прямой интерпретацией дресс-кода, объединив сюрреализм и античную классику. Ее платье было расшито 10 000 жемчужин и потребовало 11 000 часов ручной работы. Главным акцентом стала иллюзия обнаженной груди, отсылающая к Венере Милосской.

Сабрина Карпентер

Сабрина Карпентер — однозначно обладательница одного из самых оригинальных и остроумных образов. Ее кастомное платье от Christian Dior, возглавляемого талантливым Джонатаном Андерсоном, было «сшито» из полос настоящей черно-белой пленки, причем из фильма «Сабрина» с Одри Хепберн, что превратило весь образ в идеальный самопиар.

Бэд Банни

Пуэрто-риканский певец вышел на ковер в кастомном смокинге Zara с седыми волосами, усами и бородой, опираясь на трость. «Я всегда стараюсь делать что-то другое», — сказал он Vogue, пошутив, что на создание образа ушло «53 года».

Джису

Джису дебютировала на Met Gala 2026 в образе «ожившего полотна» от Dior, вдохновленном импрессионизмом и садами Клода Моне. Певица выбрала мерцающее розовое платье с открытой спиной, украшенное сложной цветочной вышивкой и драпировкой, которое дополнили винтажное колье-чокер Cartier 1905 года и нежные бутоны в волосах.

Кэти Перри

Кэти Перри появилась на ковре в белоснежном платье Stella McCartney и футуристичной маске, полностью скрывавшей лицо. Никто не знал, кто именно идет, пока она сама не сняла маску, поднимаясь по ступеням. Этот жест — про то, что тема вечера «Мода как искусство» работает вне зависимости от того, чье тело под платьем.

Рами Малик

Рами Малик решил не экспериментировать с образом и выбрал элегантный смокинг от Saint Laurent. Пока остальные гости представали в экстраординарных и во многом вызывающих нарядах, Малик сделал акцент на утонченность и сдержанность, а в качестве аксессуаров для образа отдал предпочтение Cartier.