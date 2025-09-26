Даже если совсем немного времени проводить в соцсетях, обязательно встретится видео, где кто-то спокойно ест огромные порции еды прямо перед камерой, одновременно общаясь с аудиторией. Это мукбанг. Миллионы людей по всему миру готовы наблюдать за обычной трапезой часами. Откуда пошло это явление и почему оно так завораживает зрителей?

Слово mukbang пришло из Южной Кореи и состоит из двух корейских слов: meokneun («есть») и bangsong («трансляция»). Иными словами, это «трансляция еды». Первые мукбанги появились в начале 2010-х на южнокорейских онлайн-платформах. Ведущие демонстрировали огромные порции еды, от суши и лапши до барбекю, одновременно ведя разговор с аудиторией и отвечая на комментарии в чате. Формат быстро стал популярным и вышел за пределы страны, завоевав любовь пользователей по всему миру.

С точки зрения психологии популярность мукбангов объясняется несколькими факторами:

Социальный эффект. Для многих людей еда — это социальное действие. Наблюдая, как кто-то ест и общается, зрители получают ощущение совместного обеда, даже если они сидят дома одни. Исследования показывают, что такой виртуальный прием пищи может снижать чувство одиночества и стресса. Визуальное и аудиальное удовольствие. Хруст, бульканье, щелканье — ASMR-эффект, который сопровождает мукбанги. Он оказывает расслабляющее действие и доставляет эстетическое удовольствие. Фантазия и восхищение. Огромные порции, необычные блюда или кулинарные эксперименты создают у зрителей ощущение праздника, а иногда и «безопасной дозы зависти» к еде, которую они сами не осмелились бы приготовить. Контроль и привычки. Просмотр мукбангов может быть способом «контролируемого переедания на экране» — зритель видит, как кто-то ест много, но сам при этом остается на диете или просто не ест в данный момент.

Сегодня мукбанги можно встретить на всех интернет-площадках. Их авторы зарабатывают на рекламе, донатах зрителей и спонсорских контрактах. Интерес к формату настолько велик, что некоторые влиятельные блогеры специализируются исключительно на еде, собирая миллионы подписчиков.

Мукбанг — уникальный культурный феномен, который объединяет людей через простое, но универсальное удовольствие — еду. Он отражает любовь пользователей к визуальной эстетике, социальному взаимодействию и экспериментам с гастрономией. И хотя кто-то может воспринимать это как странное увлечение, миллионы зрителей по всему миру подтверждают: смотреть, как кто-то наслаждается едой, бывает удивительно приятно.