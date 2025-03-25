30 марта Государственный Эрмитаж, Музей Москвы, Музей русского импрессионизма и Еврейский музей и центр толерантности вместе с фондом «Ночлежка» проведут совместную акцию «Искусство без дома» ко Дню бездомного человека.

Музеи расскажут о «скитавшихся» экспонатах, которые переезжали с места на место, были забыты или выкинуты за ненадобностью — то есть столкнулись с обстоятельствами, которые схожи с причинами фактической бездомности.

«Впервые крупнейшие музеи объединились, чтобы поговорить о такой сложной теме как бездомность иносказательно: через произведения искусства. Мы ценим, что это было сделано нестандартным образом: спасибо музеям за смелость, а агентству за отличную идею. Мы хотим, чтобы о проблемах бездомных людей говорили громче и чтобы наше общество стало более гуманным, чтобы люди понимали: на улице может оказаться любой, а помогать попавшему в беду человеку — естественно», — говорит координатор спецпроектов в Ночлежке Ксения Солодова.

Еврейский музей и центр толерантности расскажет о том, как двери дома из Тульчина, обнаруженные во время этнографической экспедиции, обрели дом в постоянной экспозиции музея. Посетители Музея русского импрессионизма смогут узнать, как в его собрании оказалась возвращенная в Россию работа Николая Богданова-Бельского «Лето», след которой был потерян почти сто лет назад. Музей Москвы расскажет про то, как институция переезжала из одного здания в другое и меняла свое название. Историю картины «Оплакивание Христа», одного из случайно сохранившихся произведений Жака Белланжа, раскроет Государственный Эрмитаж.

В пользу Ночлежки также пройдут экскурсии. 29 марта в Музее русского импрессионизма «Город пышный, город бедный…», а 30 марта «Искусство без дома. Как вещи становятся экспонатами» в Еврейском музее и центре толерантности.

«Зачастую в своем творчестве художники высказывались на важные социальные темы. Художественный музей сегодня тоже может это делать, обращаясь к искусству. Освещая проблематику доступными музею методами, повышая уровень осведомленности, мы маленькими шагами приближаемся к решению насущных проблем в обществе,» — поделилась Елизавета Кабаева, куратор программ доступности и инклюзии Музея русского импрессионизма.