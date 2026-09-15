С 1 по 4 октября в Красноярске пройдет третий выпуск ярмарки современного искусства СКАН. В этом году в ней участвуют 40 независимых художников и арт-групп из 17 городов, 6 галерей из Сибири, Урала и Дальнего Востока и 5 дизайн-брендов. Впервые к ярмарке присоединятся галереи из Москвы и Петербурга, появится павильон медиа-арта с работами авторов из Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, а также партнерская номинация «Выбор T-Private». Лилиана Маррэ, директор центра развития современного искусства СКАН, рассказала в интервью RTVI, как региональная художественная сцена перестает быть периферией, зачем столичные галереи едут за Урал и искусство может продаваться даже за 700 рублей.

— За последние годы российская художественная сцена изменилась по разным причинам. Что, на ваш взгляд, сегодня происходит с искусством за пределами Москвы и Петербурга — оно становится самостоятельнее, получает больше внимания из центра?

— В последние годы устойчиво сформировалась тенденция к интересу в сторону регионов России. Повысился внутренний туризм, появляются очаги формирующих культурную повестку институций в крупных городах, федеральный бизнес все больше поддерживает в том числе региональные проекты, которые связаны с культурой. Все поняли, что за пределами Москвы и Санкт-Петербурга тоже происходит что-то интересное. А оно было здесь всегда, просто этому не уделяли внимания и замечали тех, кто уехал и попытался построить карьеру за пределами своих родных городов в той же Москве. Постепенно тоннельное зрение сменяется широким взглядом, и мы начинаем воспринимать страну как что-то большое, разнообразное и по-настоящему интересное. Развивать культуру вне столиц — почетно, а ее представители такие же равноценные и полноценные игроки на этом рынке.

— Впервые в ярмарке будут участвовать столичные галереи, но с художниками вашей географии. Что, на ваш взгляд, столицам стоило бы подсмотреть у «региональной» сцены?

— Я считаю, что в первую очередь столичным галереям важно смотреть на «свежих» авторов для себя. Потому что здесь есть настоящие сокровища. Мы с арт-директором ярмарки Оксаной Будулак каждый раз смотрим на новый отбор и находим для себя новые интересные имена, которые совершенно неизвестны за пределами наших регионов. Мы видим такую же реакцию со стороны наших экспертов, состав которых меняется каждый год, при этом большинство из них работают в Москве и Санкт-Петербурге. Приглашая столичные галереи участвовать в ярмарке в этом году, мы в том числе хотим показать зрителю разнообразие художников — с разным провенансом, разным уровнем цен и разными художественными практиками.

— Как вы думаете, может ли нестоличный рынок искусства существовать без постоянной связи с Москвой? Или для его развития все-таки необходим обмен между столичными и региональными институциями, галереями и коллекционерами? Поэтому у вас и появились галереи из Москвы и Петербурга?

— Пока точно не может. С институциональной и коллекционерской точки зрения такой обмен жизненно необходим, и мы прикладываем все усилия, чтобы стать мостиком между двумя «мирами». Мы даже приглашаем на ярмарку отдельные группы коллекционеров из других регионов, чтобы поддерживать и усиливать этот обмен. Я много говорила в разных интервью: географическая отдаленность сильно дает о себе знать. И рынок Сибири очень молодой, без системной поддержки, без постоянного спроса. Его надо формировать, взращивать, постоянно вести просветительскую деятельность, и если бы не личная заинтересованность Дмитрия Журкина и Алексея Неймана (учредителей Центра развития современного искусства СКАН — прим. ред.), которым важно, как развивается регион в том числе с точки зрения культуры, неизвестно сколько лет бы еще потребовалось на формирование такой организации как наша.

— СКАН удивительно объемная экосистема. И вы плотно работаете с разными участниками индустрии вне столиц — художниками, галереями, коллекционерами, зрителями. Какому из этих элементов требуется сегодня наибольшее внимание, что сложнее развивать?

— Мне кажется, что сейчас мы — институция по затыканию дыр и пробелов в рынке вокруг нас. Нет институционального признания и экспертной оценки — сделаем премию СКАН, нет рынка — сделаем ярмарку, нет практических навыков по продвижению в художественном поле — сделаем курсы, нет системных продаж — будем делать онлайн-маркет и т.д. Это все ниши, в которых нам нужны конкуренты и в которых нужны такие же упрямые люди, которые понимают, что культура не существует в бессистемном вакууме, ей нужен рынок, оценка и институционализация, чтобы быть конкурентоспособной на всей территории. Мы во многом себя воспринимаем как «полигон» для обучения основным профессиональным процессам в современном искусстве для акторов вокруг нас. И мы много раз повторяли, что наша ключевая миссия — это просвещение.

Но, конечно, развивать сложно абсолютно все, нет чего-то легкого. Все очень дорого, трудозатратно, у нас очень маленькая команда, пусть и очень эффективная. И несмотря на большое количество поддержки и уважения к нашей деятельности далеко за пределами региона, все еще остается зритель, которому нужно время, чтобы привыкнуть к такому формату и содержанию.

Потому что как говорить об искусстве, когда у нас настолько сложная экономическая ситуация, когда люди вокруг не могут позволить себе каких-то базовых вещей, а мы обращаемся к тому, что кажется чем-то совсем элитарным и далеким от повседневной жизни, — к современному искусству и рынку вокруг него? Но культура во все времена была поддержкой и спасением и для зрителя, и для автора. И даже наблюдая за процессами в современном искусстве вокруг нас, за его яркостью и многообразием, я понимаю: если искусство где-то и сможет пережить сложные времена, то это точно будут наши регионы.

— Как, на ваш взгляд, эффективнее всего привлекать сегодня к коллекционированию?

— Мы действуем через снижение страха перед покупкой и постепенно показываем, что искусство можно покупать просто так, как часть повседневной жизни, и что это не обязательно какая-то роскошь. Цены на работы на нашей ярмарке начинаются от 700 рублей. Весной мы проводили аукцион с оценочной стоимостью лотов до 10 000 рублей — это вызвало большой ажиотаж, и практически все лоты были проданы. Было очень здорово видеть, как люди включаются в этот процесс, борются за понравившиеся работы и понимают, что действительно могут позволить себе что-то эксклюзивное.

При этом люди получают абсолютно уникальный опыт, который остается надолго, и возвращаются на ярмарку уже как «коллекционеры». Для нас важно, чтобы искусство становилось частью повседневной жизни, чтобы люди постепенно привыкали к покупке искусства как к обычной практике. Потому что, на мой взгляд, это неотъемлемая часть жизни современного культурного и внутренне богатого человека.

— Как вы думаете, что ярмарка может изменить в городе помимо арт-рынка? Может ли современное искусство становиться инструментом изменения городской среды и каким образом?

— Как раз для этого мы проводим проект СКАН СИТИ. Мы хотим менять город буквально с точки зрения современного искусства, соединяя коммерческие пространства и связанные с ними концептуальные высказывания художников. Это работает очень эффектно. Бизнес получает совершенно новую аудиторию, а мы новую площадку, где люди могут столкнуться с современным искусством. В ноябре в рамках одного из партнерств мы планируем презентацию крупного художественного объекта в одной из природных локаций города. Проект пока находится на этапе согласования, поэтому до его финального утверждения мы не можем раскрывать подробности.

Но город меняется, все больше брендов и коммерческих компаний выходят на нас сами. Как правило, это молодые и инициативные сотрудники, которые преодолевают внутреннее сопротивление и консервативные установки, постепенно меняя среду вокруг себя. Они понимают, что интеграция искусства в работу бренда — часть будущего и важное направление развития. И приятно видеть, что мы постепенно движемся к международной практике, когда искусство становится неотъемлемой частью городской и повседневной жизни.

— В этом году вы снова уделяете внимание медиа-арту. Почему для СКАН важно развивать это направление и кого из художников, работающих с digital, вы представите?

— Потому что этот медиум, при всей своей сложности и дороговизне, уже давно стал частью искусства настоящего, а не будущего. Это важное направление, которое сегодня уже невозможно игнорировать. Стоит только посмотреть, сколько за последнее время появилось фестивалей и проектов, связанных с технологическим искусством и медиа-артом, чтобы понять: мы далеко не пионеры в этом направлении.

При этом для зрителя видео и медиа-арт все еще остается достаточно новым. Поэтому, если мы обращаемся к этому медиуму, логично дать ему достойную репрезентацию.

В этом году у нас будет целый павильон, где будут представлены работы около 20 авторов с разными медиумами: здесь будет и видеоарт, и digital, и AI-искусство. Это будет большая двухчасовая программа, поэтому для ее осмотра можно будет расположиться на лежаках, подготовленных нашим партнером Printlab, и посмотреть на самое лучшее и актуальное из того, что сегодня создают авторы наших регионов. Среди участников будут и уже известные художники — например, Дима Филиппов и Саша Тен, — и совсем молодые авторы, такие как прекрасная Марина Куликова. Думаю, такого концентрата медиа-арта из Сибири, Урала и Дальнего Востока зрителю еще не скоро удастся увидеть в одном месте.

— СКАН переезжает на новую площадку и заметно масштабируется. Наверняка за внешним ростом ярмарки стоит немало сложностей. Что оказалось самым большим вызовом в подготовке этого выпуска и что пришлось преодолевать?

— С масштабом приходит целый комплекс сложностей, с которыми, мне кажется, сталкиваются многие проекты за пределами Москвы. Одна из главных — отсутствие действительно вместительных площадок, которые одновременно соответствовали бы требованиям ярмарки и имели приемлемую стоимость. В Красноярске таких площадок немного, поэтому мы очень рады, что в этом году смогли разместиться в МВДЦ «Сибирь». Для нас это практически идеальные условия: теперь достаточно пространства, чтобы не только разместить всех участников, но и реализовать новые форматы — например, отдельный павильон медиа-арта и большой склад для хранения работ. Конечно, масштаб означает и дополнительные расходы. Поэтому мы особенно благодарны партнерам, которые поддержали СКАН в этом году, — T-Private, Printlab, AMB Logistics. Их участие значительно снизило для нас финансовую и организационную нагрузку. Но главное для нас — возможность выйти на новый уровень. С новой площадкой СКАН становится не просто локальным событием, а ярмаркой федерального масштаба, которая по уровню может конкурировать с крупными проектами, проходящими в центральной части России.

Мы постоянно смотрим на опыт коллег, консультируемся, спрашиваем совета. И в первую очередь хотим, чтобы участникам и партнерам было комфортно работать с нами и чтобы они были довольны результатом и возвращались в будущем.

— В этом году на СКАН появится немало новых имен. На кого из дебютантов ярмарки вы бы особенно посоветовали обратить внимание — и почему?

— Я бы начала даже не с художников. В этом году у нас шесть галерей географии ярмарки, и среди них есть как постоянные участники, так и совсем новые для СКАН проекты — например, «Студия 84» из Новосибирска и «Биом» из Хабаровска. Мы рады их участию и в целом восхищаемся смелостью людей, которые развивают коммерческие проекты, связанные с искусством, в регионах. Что касается художников, то в этом году у нас получился очень интересный микс. Особенно приятно видеть тех, кто возвращается на ярмарку снова, с новыми проектами. Например, Наташа Юдина из Томска в этом году представит работы, посвященные сибирским страшным сказкам. Очень рада и возвращению Марины Куликовой — уроженки села Глубокое в Приморском крае. Ее скульптура настолько понравилась нашему экспертному совету и арт-директору, что в этом году мы сделали ее одной из центральных работ визуального образа ярмарки. Будут и художники, которые уже не первый раз участвуют в СКАН и стали очень заметными на федеральном уровне, — например, Данил Данот и Паша Пашукай.

Отдельно я бы советовала обратить внимание на секцию дизайна. В этом году в ней четыре участника: среди них наши прошлогодние участники — Ассоциация промышленных дизайнеров и предметных дизайнеров из Иркутска и Diff Makers из Красноярска, новые бренды, такие как Мастерская РАЗ-ДВА, а также «Антихрупкость» из Екатеринбурга — проект, который уже громко звучит в медиаполе.

В итоге получается очень разная и насыщенная картина: новые участники соседствуют с теми, кто уже был с нами, а художники, которых мы знаем по прошлым выпускам, приезжают с новыми работами. Именно это разнообразие и делает ярмарку СКАН особенно интересной.