Шоу на воде, выставка современного искусства Китая, архивы российской моды, литературная лекция, книжный фестиваль и инсталляции страхов. Куда сходить с 3 по 9 июня, — рассказываем в материале RTVI.

«Буря. Остров волшебства»

Все лето в Москвариуме проходит шоу-мюзикл «Буря. Остров волшебства». Постановка является современной интерпретацией произведения Уильяма Шекспира «Буря». Режиссер театрального мюзикла — Юрий Квятковский. В шоу примут участие воздушные гимнасты, акробаты, профессиональные актеры и танцоры. Все композиции для мюзикла написал композитор-неоклассик Никола Мельников.

«Мюзикл на воде по мотивам Шекспира — это настоящая редкость. Выбор этого жанра обусловлен особенностями сюжета пьесы, действие которой происходит на острове и на воде. Благодаря возможностям „Москвариума“ мы можем передать этот сказочный мир более ярко и насыщенно, чем на обычных театральных сценах», — рассказал генеральный продюсер «Москвариума» Филипп Кошарин.

«Гугун. Снятие печатей. Современное искусство КНР из коллекции Александра Чистякова»

В Московском музее 4 июня современного искусства (МОММА) открывается выставка «Гугун. Снятие печатей. Современное искусство КНР из коллекции Александра Чистякова», посвященная художественной жизни Китайской Народной Республики последних десятилетий.

Экспозиция состоит из нескольких тематических блоков, связанных с различными периодами, направлениями и сюжетами китайского современного искусства. Всего на выставке собрано более 100 произведений как китайских, так и российских художников, таких как Ван Гуаньи, Лю Болин, Братья Ло, Яо Цзюньчжун, Юэ Миньцзюнь, Чжан Сяоган, Эдуард Гороховский, Андрей Гросицкий, Марина Кастальская, Сергей Катран, Айдан Салахова, Олег и Ольга Татаринцевы, Олег Целков и других.

«Здесь были мы. Архивы российской моды. 1993—2005»

В «ГЭС-2» 6 июня откроется выставка «Здесь были мы. Архивы российской моды. 1993—2005». Экспозиция поделена на три тематических блока. Первый посвящен связи российской моды с искусством и клубной культурой. Второй рассказывает о газетах и журналах, которые освещали «фэшн-события» и формировали представления о модных процессах в стране и мире. В третьем представлены ключевые отраслевые форматы — недели моды и конкурсы, которые определили карьеру большинства российских модельеров.

В основу экспозиции легли личные архивы дизайнеров, модельеров, художников, стилистов, фотографов, моделей, редакторов журналов и продюсеров всевозможных модных мероприятий и вечеринок. В рамках проекта пройдет серия открытых дискуссий с дизайнерами, кураторами и исследователями.

Книжный фестиваль «Смены»

В Казани 8 и 9 июня пройдет Летний книжный фестиваль «Смены». Событие пройдет на нескольких площадках: в парке «Черное озеро», Национальной библиотеке РТ и Центре современной культуры «Смена».

В программе: книжная ярмарка, лекции, дискуссии и паблик-токи, презентации книг, встречи с авторами, выставки, перформансы, спектакли, кинопоказы, экскурсии по городу. В книжном фестивале примут участие писатели, ученые, журналисты, ученые, искусствоведы.

«Любовь, смерть и эмиграция»

В пространстве «Подвал бродячей собаки» 5 июня пройдет лекция «Любовь, смерть и эмиграция» книжного обозревателя Екатерины Писаревой. Главными темами обсуждения станут смерти, интриги, невероятные любовные треугольники, наслаждение моментом и поиск себя в реалиях Серебряного века.

Также слушатели узнают, почему Николай Гумилев был одним из самых желанных мужчин и какая поэтесса покорила всех, создав образ femme fatale.

«Чего ты боишься?»

В центре современного искусства «Винзавод» продолжает работать выставка «Чего ты боишься?». В рамках проекта современные художники представили свои работы на тему глубинных человеческих страхов.

«Выставка делится на две неравные группы, первая является началом экспозиции и включает проекты художников, которые визуализируют свои персональные страхи, но только предъявляют их, без каких-либо попыток преодоления. Вторая включает проекты, в которых есть хотя бы потенциальная попытка этот свой страх преодолеть», — отмечает куратор выставки Елена Селина.

«Головы»

В галерее ГУМ-RED-LINE продолжается персональная выставка Александра Юликова «Головы», представляющая собой ретроспективу работ художника более чем за полвека. Выставка продемонстрирует более 30 произведений художника, созданных с 1958 по 2024 год.

Открывает экспозицию картина 1958 года «Автопортрет», а завершают современные работы мастера. «Головы» — тема, которой автор верен вот уже более 65 лет, но впервые она будет представлена в ее последовательном развитии.