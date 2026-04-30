На крыше AZIMUT Сити Отеля в Астрахани появится световая инсталляция «От этих слов светлее» художника Владимира Абиха. Объект создан в рамках арт-резиденции «Номер с видом» — программы гостиничной сети AZIMUT Hotels, в рамках которой современные художники создают работы в разных городах России.

Первый объект программы — инсталляцию «Солнце ждет рассвета» художника Гриши Шарова — открыли в октябре 2025 года на ступенях отеля AZIMUT в Нижнем Новгороде.

Владимир Абих работает на стыке уличного и монументального искусства, используя текст в качестве основного художественного приёма. При создании инсталляции для Астрахани художник вдохновился советской неоновой вывеской гостиницы «Лотос», на месте которой сейчас находится AZIMUT Сити Отель.

«Мой творческий метод основан на раскрытии поэтического потенциала места и поиске точных слов, способных его выразить, — прокомментировал Абих. — Это всегда поиск короткой, но ёмкой и многозначной фразы, способной вызвать эмоциональный отклик».

Арт-резиденция «Номер с видом» проходит при поддержке куратора Анастасии Прониной. В рамках проекта художник проводит неделю в городе, после чего создаёт эскиз будущей работы. Резиденции реализуются в рамках программы поддержки современного искусства AZIMUT ART, которую гостиничная сеть ведёт с 2021 года.