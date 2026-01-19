21 февраля в арт-парке «Никола-Ленивец» пройдет ежегодный масленичный перформанс, включающий сожжение монументального произведения искусства. В этом году в пламени исчезнет арт-объект «Горящее сердце», созданный основателем парка Николаем Полисским.

Объект представляет собой композицию из шестнадцати деревянных башен высотой до двадцати метров, размещенных по кругу. Башни декорированы лозой. В центре композиции на пьедестале расположен сферический элемент, который авторы называют абстрактным образом сердца. В парке объясняют, что задача — не сжечь сердце, а создать его горение.

«В этом году я придумал огненный лес из конусов, а в центре шар, изображающий сердце, — оно загорится первым, потом эффектно рухнет вниз с искрами. За ним вспыхнут башни, каждая по-своему. Моя задача проста: построить конструкцию, которая будет красиво гореть и удивлять», — поделился Николай Полисский.

По замыслу автора, центральный элемент загорится первым, после чего упадет вниз. Затем пламя перейдет на окружающие башни. Николай Полисский сообщил, что его целью было создание конструкции, которая будет гореть. Организаторы связывают перформанс с метафорой внутреннего огня и отсылают к литературному образу Данко из рассказа Максима Горького.