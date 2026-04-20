25 апреля Центр современного искусства «Винзавод» представит итоговую выставку 13-го сезона Открытых студий под названием «Вы достигли места назначения». В экспозиции участники исследуют различные формы пути и то, как в процессе путешествия меняется восприятие памяти, времени, пространства и самих себя.

В выставке участвуют 10 художников: Оксана Афанасьева, Тима Илларионов, Александр Крылов, Артур Кривошеин, Анна Лапшинова, Катя Никитина, САМУИЛ, Арина Шабанова, Ирина Зюськина и Гоша Хомич.

«Произведения, решенные в форме инсталляций, не являются набором визуальных метафор о пути, а становятся пространством размышлений, чем наполнено путешествие, каковы условия, в которых оно происходит, какие чувства сопровождают героя в процессе движения и что остается после него», — отмечает ментор 13-го сезона Полина Могилина

Среди работ — инсталляция Оксаны Афанасьевой «Реликвариум. Герметизация присутствия», где камера хранения выступает как утилитарный объект, воплощающий память и индивидуальное сознание. Ирина Зюськина в проекте «Круговое движение. Когда деревья были большими» использует образ застекленных автобусными стеклами балконов, создавая закольцованную пространственную панораму — метафору постоянного движения и несменяемых жизненных циклов.

Тима Илларионов в проекте «Пройдемся?» исследует одиночество через автобиографичные работы, визуализирующие опыт проживания этого состояния внутри собственного сознания. Артур Кривошеин в «Киоске соотношений» обращается к мысли испанского философа Хосе Ортега-и-Гассета, сравнивая восприятие искусства с оптическими возможностями зрения. Александр Крылов в диптихе «Сам себе остров» размышляет о психологической адаптации к травме через эскапизм, обращаясь к образам массовой культуры.

Анна Лапшинова в инсталляции «Лиминальная фаза» фиксирует момент неопределенности, переход из одного состояния в другое. Катя Никитина в проекте «Комната не терпит пустоты» представляет хронологию частной жизни в виде свалки из сохраненного и отвергнутого. САМУИЛ в работе «По следам слепой собаки» говорит о взрослении и утрате наивности через контакт с реальностью. Гоша Хомич в проекте «Притворись тенью весенней в весенних цветах» создает тотальную живописную инсталляцию о личном восприятии событий и конструировании образа из фрагментов воспоминаний. Арина Шабанова в панорамной живописной инсталляции «Мы смотрим на лес — и лес смотрит на нас в ответ» помещает зрителя среди фигур-проводников, которые наблюдают и сопровождают его на протяжении всего пути.