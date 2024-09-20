Художница PRANNA (Анна Малай) представила спецпроект «Слова след» в рамках выставки «Любовь. От и до». Зрители смогут увидеть письма о любви 10 тысяч авторов.

Спецпроект «Слова след» представляет собой павильон с трансляцией документального видео и большой рукописью-артефактом, которая появилась как итог взаимодействия зрителей выставки с инсталляцией в 13-м зале «В зале ожидания нет свободных мест» художницы PRANNA. По замыслу автора, в этом, завершающем путешествие по выставке зале, каждый посетитель мог оставить свои слова на бумаге в виде признания, благодарности или пожелания, поместив свое сообщение во временной депозитарий, таким образом символически исцеляя прошлое или конструируя возможное будущее.

«Проект „В зале ожидания нет свободных мест“ представляется мне как вопрос: „Что бы вы сделали, если бы жить осталось всего 13 часов?“ Оказавшись в этом месте, люди размышляют и пишут, как мне кажется, именно об этом, обнимают любимых, те, кто в парах, целуются», — рассказывала автор инсталляции в интервью RTVI.

За пять месяцев было собрано более 10 тысяч писем, некоторые из них стали частью видеоработы. В отдельном павильоне на выставке «Любовь. От и до» посетители могут познакомиться с рукописью о любви, которую составили 10 тысяч авторов.

Выставка проходит в Первой образцовой типографии и завершает свою работу 29 сентября.