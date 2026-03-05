В преддверии Международного женского дня сервис «КИОН Музыка» совместно с системой мониторинга и анализа «Медиалогия» представили рейтинг самых популярных российских певиц. Согласно результатам, тройку самых обсуждаемых исполнительниц в русскоязычном сегменте составили Ольга Бузова, Надежда Кадышева и INSTASAMKA.

В общую десятку наиболее резонансных артисток также вошли Мари Краймбрери, ANNA ASTI, Zivert, Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и Betsy. Все они стабильно удерживают внимание аудитории благодаря новым релизам, концертной активности и яркому личностному маркетингу.

Эксперты также выделили лидеров в основных музыкальных жанрах. В поп-музыке наибольшую медийную поддержку получили Ольга Бузова, Мари Краймбрери и ANNA ASTI, чьи треки регулярно занимают верхние строчки чартов. В сегменте хип-хопа максимальный резонанс вызвали INSTASAMKA, SKY RAE и Baby Cute. Среди рок-исполнительниц в топе оказались Диана Арбенина, Жанна Агузарова и Светлана Сурганова. Фолк-направление представляют Надежда Кадышева, Надежда Бабкина и Пелагея, а жанр шансона — Ирина Круг, Елена Ваенга и Любовь Успенская.

Помимо рейтинга упоминаемости, «КИОН Музыка» представил данные о самых востребованных песнях ряда артисток за тот же период. У Ольги Бузовой наибольшей популярностью пользовались композиции «Верни», «Гештальт» и «Заплачу». У INSTASAMKA лидировали треки «Премиум подписка», «За деньги да» и «На Титанике». В репертуаре Дианы Арбениной чаще всего звучали «Сансара», «Обстоятельства» и «Негорюбливая любовь». У Надежды Кадышевой самыми востребованными стали песни «Широка река», «Плывёт велочек» и «Я не колдунья». В творчестве Ирины Круг слушатели выделяли «Тебе, моя последняя любовь», «Как будто мы с тобой» и «Заходи ко мне во сне».

Исследование основано на комплексном анализе упоминаемости артисток в социальных медиа и на цифровых платформах за период с 24 февраля 2025 года по 23 февраля 2026 года.