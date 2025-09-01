Уорвик Дэвис вернется в роли профессора Филиуса Флитвика в сериале HBO по «Гарри Поттеру». В HBO также представили новых актеров, которые сыграют в сериале. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Уорвик Дэвис, который играл Флитвика в оригинальной серии фильмов о Гарри Поттере, вновь исполнит эту роль в телесериале, премьера которого на HBO и Max состоится в 2027 году.

На данный момент Дэвис — единственный актер, который возвращается в том же амплуа для телевизионного перезапуска, что и в оригинальных фильмах. Его возвращение во франшизу было анонсировано в рамках ежегодного мероприятия «Назад в Хогвартс», которое проходит каждого 1 сентября и посвящено франшизе.

Помимо Дэвиса, HBO также объявила о кастинге на семь других ролей в предстоящем сериале: Брид Бреннан сыграет мадам Помфри, Ли Гилл — Крюкохвата, Сирин Саба — профессора Стебль, Элайджа Ошин — Дина Томаса, Ричард Дёрден — профессора Кутберта Биннса, Финн Стивенс и Уильям Нэш исполнят роли Крэбба и Гойла.

Летом HBO активно вела кастинг для шоу, начав с новых актеров на роли Гарри, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли, а также назначив Джона Литгоу на роль Дамблдора, Джанет Мактир — на роль профессоры Минервы МакГонагалл, Паапу Эссиеду — на роль профессора Северуса Снегга и Ника Фроста — на роль Хагрида, среди прочих.

Новый сериал о Гарри Поттере уже находится в производстве и предложит более расширенный подход к оригинальной книжной серии Дж. К. Роулинг, углубляясь в сюжетные линии, которые не вошли в фильмы. Хотя основной актерский состав новый, включение Дэвиса в роли профессора заклинаний Хогвартса создает связующее звено между оригинальной кинофраншизой и предстоящим сериалом.