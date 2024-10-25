Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» вернулся в график кинотеатральных релизов в России. Картина выйдет на большие экраны 14 ноября. Об этом RTVI сообщили в кинокомпании «Атмосфера кино».

Лента о молодости Дональда Трампа должна была выйти в прокат 31 октября, однако релиз сдвинули на две недели. Первые показы фильма прошли на кинофестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге. Лента «Ученик. Восхождение Трампа» открыла киносмотр 18 октября.

В центре сюжета фильма — молодой и никому неизвестный Дональд Трамп, сын влиятельного бизнесмена Фреда Трампа. Главный герой мечтает изменить облик Нью-Йорка семидесятых, сделать город, погрязший в преступности и безработице, «снова великим». Трамп хочет заявить о себе на рынке недвижимости и построить роскошные отели-небоскребы. Он знакомится с адвокатом по имени Рой Кон — беспринципным, изворотливым и талантливым. Поняв, что Дональд — молодой человек с большим потенциалом, Рой стал обучать его искусству использовать в своих целях чужую жажду наживы и власти.

Роль будущего президента США в картине исполнил Себастиан Стэн, номинированный на премию «Эмми» за роль в сериале «Пэм и Томми», а также известный по роли Баки Барнса в фильмах Marvel. Роя Кона сыграл обладатель премии «Эмми» за роль в «Наследниках» Джереми Стронг. Режиссерское кресло занял лауреат Каннского фестиваля, датский кинематографист иранского происхождения Али Аббаси, для которого эта работа стала первой лентой на английском языке.