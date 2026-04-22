С 14 по 17 мая в пространстве Красных казарм в Нижнем Новгороде состоятся четвертая ярмарка графики «Контур» и вторая ярмарка фотографии «Контур. Фото». В этом году в проектах примут участие 84 участника — 77 галерей и семь специальных проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Липецка, Нижнего Новгорода, Палеха, Ростова-на-Дону, Самары, Твери, Уфы и Челябинска.

Сооснователь ярмарки Дмитрий Володин подчеркнул важность графики и назвал ее «Золушкой, которую показывают редко».

Среди участников — галереи «АРТ&БРЮТ», «Виктория», «ТИХО», «Ульм», «МИФ», Ruarts Gallery, Shift, KGallery, Anna Nova Gallery, pop/off/art, «Галерея Марины Гисич», «Галерея Грабарь», «Галерея Джессика», «Объединение», «Сообщество Современных Сибирских Художников» и другие. Фотографию представят «ФотоДепартамент», «Галерея PENNLAB», «Галерея 11.12», «МАГДА», Hovard Art Foundation и другие.

Ярмарки займут два этажа и пять тысяч квадратных метров в интерьере Красных казарм — пространстве с сохранившимся красным кирпичом, анфиладами, арочными сводами и парадной лестницей. По словам соосновательницы ярмарки Майи Ковальски, новая площадка с огромными пятиметровыми потолками и видом на Волгу задает новый контекст ярмарки.

В рамках ярмарок запланировано семь специальных проектов. Фонд «Новые коллекционеры» покажет выставку «По краям» с работами из собрания Александра и Виктории Артемовых. Основной фокус стенда — пейзаж. Будут представлены работы Алексея Веселовского, Франциско Инфанте, группы «Коллективные действия», Ивана Кочкарева, Дмитрия Маркова, Ивана Михайлова и Ольги Чернышевой.

Проект Geometria в честь двадцатилетия покажет кадры, которые изначально создавались как коммерческий репортаж, а сегодня воспринимаются как визуальная память города. Снимки демонстрируют переход от репортажной практики к более личному и авторскому высказыванию.

T-Private представит гостиную, оформленную Галереей Марины Гисич. Также состоится премия «Контур х T-Private» за лучший стенд: победитель получит право бесплатного участия в следующем году.

Публичная программа включает «Контур-talk» — короткие 15-минутные выступления галеристов и коллекционеров, дискуссию от Академии «Гараж» о выставочном менеджменте, воркшопы по созданию графической партитуры, детскую лабораторию с художницей Катей Гущиной, а также уличные активности — фото- и принт-прогулки. В зоне воркшопов можно будет найти чек-листы начинающего коллекционера, подготовленные совместно с образовательным проектом masters.

Также в рамках проекта запущен «Контур. Журнал», где участники и художники пишут о графике.