На Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow представят более 1500 работ от 87 галерей. Организаторы поделились планами и рассказали о масштабных проектах и коллаборациях в рамках ярмарки.

Фонд Cosmoscow покажет проекты победителей своих программ 2024 года: «Музей года», «Институция года» и «Художник года». «Художник года» — Александра Гарт — представит произведение «Постоянство веселья и грязи» в виде массивной и обшитой деревянными досками конструкции из металла, тяжелый остов которой поддерживает размещенные по периметру фигуры коней. «Музей года» — Волго- Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (Арсенал) — предложит вниманию посетителей интерактивную инсталляцию, посвященную библиотеке Арсенала, которую в ближайшем будущем ждут преобразования. «Институция года» — Центр городской культуры (Пермь) — будет представлена стендом с выразительным архитектурным решением в виде ротонды. Изнутри сооружение будет оформлено самыми разными материалами, оставшимися от проектов, созданных в ЦГК за последние 8 лет.

В этом году программу Лектория Cosmoscow курирует руководитель программы «Практики кураторства в современном искусстве» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Дарья Пыркина. Основная тема образовательной программы этого года — сюрреалистическая традиция и ее интерпретация в современном искусстве и реальности.

«Глазами коллекционера» — ежегодный специальный проект некоммерческой программы ярмарки Сosmoscow, посвященный частным коллекциям. Выставка «Настоящее продолженное» продемонстрирует работы художников, выбравших в качестве метода дистанцирование по отношению к предмету изображения. Такая отстраненность размывает границы и вторит вынужденной привычке последних лет не задумываться о будущем и не привязываться к прошлому, проживая текущий момент как единственно возможный. На выставке представлены произведения Ольги Чернышевой, Александры Паперно, Ирины Кориной, Димы Филиппова, Александры Гарт, Билла Виолы, Гленды Леон, Ли Бэ и Джона Р. Пеппера.

фонд LAF представляет моно-проект графических произведений Маши Ша, созданных за последнее время. Ша — поэт эфемерной, полуабстрактной графики. В качестве основы для своих работ она предпочитает тончайшую, невесомую кальку, белого или слегка пожелтевшего цвета, поверх которой смело наносит экспрессивные, жирные штрихи графитом или цветными карандашами. Для специального павильона на ярмарке художница подготовила новую серию работ, со вспыхивающими абсурдистскими строфами поэзии Хлебникова и Хармса, дематериализующими изображение, растворяющими его в стихии цвета и света.

Раздел персидского искусства на Cosmoscow, организованный при поддержке компании «Культуринг», представляет не только достижения опытных мастеров, но и демонстрирует смелость и креативность молодых и современных иранских художников. Этот раздел включает работы авторов из состава четырех известных иранских галерей — Artibition Gallery, Baashgaah Gallery, Nian Art Gallery, NAM Art Gallery — , которые впервые представляют современные и модернистские произведения искусства Ирана в России.

26 октября фестиваль неординарных музыкальных событий SOUND UP представит новый проект в рамках Cosmoscow. Уникальное мультимедийное событие на стыке музыки, иммерсивного театра, видеоарта «SOUND UP performa: korowod» пройдет при участии художника Ильи Старилова, режиссера Юрия Квятковского, группы Zventa Sventana и фольклорного ансамбля РАМ имени Гнесиных и будет исследовать тему фольклора в современной культуре. За один час музыканты совершат увлекательное путешествие от подлинных песен русской деревни до техно-вечеринки.

Онлайн-платформа TEO by Cosmoscow представляет междисциплинарный проект, нацеленный на попытку переосмысления феномена времени как физического явления и философского концепта. Специально для ТЕО by Cosmoscow композитор Егор Ткаченко представит саунд-арт, вдохновленный визуальными и семантическими ассоциациями с работой часовых механизмов. Гости ярмарки смогут «подслушать» ход времени через музыкальные композиции, созданные на основе внутреннего звучания нескольких моделей часов, и найти визуальные пересечения между художественными образами из различных десятилетий. На стенде будут показаны редкие работы и тиражная графика представителей ленинградского андеграунда (Тимур Новиков, Инал Савченков, Андрей Крисанов), коллажи и объект Паруйра Давтяна, живопись Игоря Скалецкого, графика и скульптуры Владимира Чернышева, фотографии Джеймса Хилла, инсталляция Аси Заславской, а также видеоарт и керамика от Дианы Капизовой.

Также на Cosmoscow свои спецпроекты в коллаборации с художниками покажут бренды Сбер, The Carlton, Moscow, Black Square, The Act, 12 STOREEZ, TUD, Econica и многие другие. Ярмарка пройдет на новой выставочной площадке «Тимирязев Центр» с 25 по 27 октября.