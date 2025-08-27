С 12 по 14 сентября 2025 года на площадке «Тимирязев Центр» в Москве пройдет 13-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Площадь ярмарки увеличится до 15 840 м², экспозиция разместится на двух этажах и включит 101 галерейный и 20 партнерских стендов, 12 некоммерческих проектов и специальный проект «Индия: как дух обретает материю».

Генеральный партнер, ПАО Сбербанк, представит премиальную гостиную, где искусство и технологии объединятся для создания уникального пространства. В оформлении будет использован арт-объект Ивана Карпова, созданный с помощью искусственного интеллекта GigaChat. Также в гостиной пройдут консультации по инвестициям в искусство и формированию коллекций.

Бренд «Самокат» представит масштабную инсталляцию Дмитрия Кавки, отсылающую к истории оптических приборов. Девелопер MR Group участвует с проектом «жизнь как искусство», представив стенд в формате тотальной инсталляции с арт-депозитарием своих новых проектов. Совместная гостиная Cosmoscow и девелопера HUTTON, под названием Reflections, будет отражать новые ценности бренда через зеркальные поверхности и фирменный голубой цвет.

BORK создаст инсталляцию, вдохновленную японским садом камней, с новым массажным креслом в центре и работами художника Владимира Грига. EKONIKA представит проект «Зазеркалье обувного ремесла», где интерьер отсылает к шахматной игре. The Act совместно с художницей Марией Катьяновой покажет инсталляцию «Наедине», посвященную уединению и саморефлексии.

Бренд TUD представит The Ugly Gallery с уникальными арт-объектами, созданными совместно с художником Мишей Либерти. Отель The Carlton, Moscow выступит проводником в творчество арт-группы ПРОВМЫЗА, представив их видеоработу «Подснежник». Стенд Константина Чайкина будет посвящен исследованию темы времени через часовое искусство и живопись.

«Мясной дом Бородина» представит проект AES+F Digital Safari: Fable of the Jungles — инсталляцию-оазис, осмысляющую эпоху цифрового наблюдения. Бренд «Мистраль» исследует в своей инсталляции парадокс императива «не думай». РБК посвятит стенд размышлениям о разнице между «смотреть» и «видеть», представив работы нижегородской студии «Тихая».

Арт-группа «Место взаимодействия» представит работы своих художников, исследующие различные аспекты современного искусства. Проект data.relic от Яндекса и SPLACES покажет скульптуру, созданную на основе опроса о взаимодействии человека и ИИ. 14 сентября фестиваль PERFORMA представит кинетическую драму «Час лошади» в коллаборации с фестивалем Context. Diana Vishneva.

Cosmoscow состоится при поддержке генерального партнера ПАО Сбербанк, компаний: Самокат, МR Group, Hutton, BORK, Ekonika, The Act, TUD, Beluga, Tête de Cheval, The Carlton, Константин Чайкин, Мясной дом Бородина, Мистраль, Estetica Vision, Montazhnik, РБК Стиль.