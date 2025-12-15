14 декабря на торжественной церемонии в кинотеатре «Москино Космос» были объявлены лауреаты юбилейного 10-го Московского еврейского кинофестиваля (МЕКФ). Члены трёх составов жюри определили победителей в пяти основных номинациях.

Лучшим фильмом фестиваля была признана комедия Мэттью Шира «Жизнь как сказка» (США). Приз жюри достался картине «Время занятий» израильского режиссера Брахи Хайшерик. Специального упоминания удостоилась музыкальная одиссея «Брат воспевает брата» Ари Голда (США). В номинации «Лучший художественный короткометражный фильм» победила британская работа «Солдат на Смитдаун-роуд» Барни Пелла Скоулза и Томаса Харнетта О’Мира. Лучшим документальным полнометражным фильмом стал «Эли Визель: Душа в огне» Орена Рудавски (США), а лучшей документальной короткометражкой — «Татуировка на всю жизнь» Кинерет Хай-Гиллор (Израиль).

Церемонию закрытия посетили специальные гости Леонид Ярмольник и Фатима Ибрагимбекова. Завершился вечер показом фильма Георгия Данелии «Паспорт».

Генеральный продюсер фестиваля Егор Одинцов отметил преемственность современного смотра, напомнив о пионерах еврейского кино в России. Почётный мемориальный приз был присуждён памяти Рустама Ибрагимбекова, проводившего первый фестиваль еврейского кино в 1990 году. Председатель жюри, сценарист Андрей Золотарёв, поделился, что выбор победителей был сложным из-за высокого уровня конкурсной программы, а просмотр фильмов стал для членов жюри большим удовольствием. «Любопытно, что каждая картина тесно связана с еврейской культурой, но в то же время это фильмы для международной аудитории, они понятны абсолютно каждому. В этом смысле я весьма доволен программой: самое главное, что просмотр был не работой, а большим удовольствием», — отметил он.

Юбилейный фестиваль проходил в Москве с 7 по 14 декабря. В его программу вошли картины из 20 стран, 98% из которых стали российскими премьерами. Показы прошли на семи ведущих городских площадках, включая киноцентр «Октябрь» и Еврейский музей и центр толерантности.