Организаторы ярмарки современного искусства Art Basel объявили о новой инициативе для своей главной ярмарки в Базеле, которая пройдет с 18 по 21 июня. «Basel Exclusive» предлагает галереям скрыть из онлайн-превью хотя бы одну работу или вовсе не демонстрировать картины. Цель — вернуть посетителей в Базель на очную ярмарку и напомнить, что искусство нужно смотреть лично. Об этом сообщает ARTnews.

По данным издания, из 232 участников секции Galleries к инициативе уже присоединились 170 галерей (почти 75%), включая Gagosian, Hauser & Wirth, Pace, David Zwirner, Gladstone, Lehmann Maupin, Lisson, White Cube, а также менее крупные галереи вроде Galerie 1900-2000, Helly Nahmad и Landau. Организаторы ожидают, что число участников вырастет.

Главный художественный директор Art Basel Винченцо де Беллис назвал «Basel Exclusive» «галерейным процессом», который вырос из общения с участниками.

«Мы живем в цифровом мире, где доминирует распространение изображений, но важно помнить о ценности личной встречи с искусством», — пояснил он.

По словам де Беллиса, инициатива стала логичным продолжением прошлогодней программы Avant Première на ярмарке в Париже, которая давала избранным клиентам эксклюзивный доступ накануне VIP-дней.

Выбор работ, которые не попадут в превью, остается за галереями, но Art Basel просит, чтобы они были «значимыми и весомыми» в рамках их программы. При этом де Беллис признает, что организаторы не могут полностью контролировать, покажут ли галереи эти работы нескольким ключевым клиентам. «Basel Exclusive» — скорее призыв сохранить эксклюзивность по запросу самих галерей, а не жесткое требование.

Новые меры, по мнению экспертов, могут быть связаны с тем, что базельская ярмарка постепенно теряет привлекательность для топ-коллекционеров, особенно из США, и нуждается в дополнительных стимулах для их возвращения. Участники «Basel Exclusive» будут отмечены на карте ярмарки, а работы на стендах получат специальные таблички. Принуждения к участию нет: галереи могут отказаться, если новая модель не подходит их бизнесу. Диапазон цен на «скрытые» работы, как ожидается, будет широким — от пяти до восьми и более цифр.