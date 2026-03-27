В Москве завершился III Международный фестиваль документального кино «Неизвестная Россия». Торжественная церемония закрытия прошла 26 марта, в рамках которой объявили победителей конкурсной программы. Конкурсную программу фестиваля в кинотеатрах посетили более семи тысяч зрителей.

Главный приз фестиваля разделили две картины: «Емельяненко» режиссера Валерии Гай Германики и «Лес. Хранитель жизни» Владислава Гришина и Ирины Шапман. Фильм Гришина и Шапман также стал победителем в номинации «Открываем Россию заново». Лента представляет собой кинонаблюдение за первозданными лесами севера Евразии и раскрывает взаимосвязь живых организмов.

В номинации «Характеры» победу одержал фильм «Сказка про Жилабыла» Сергея Догорова о работе благотворительного фонда «Доктор Клоун» в пунктах временного размещения. Лучшим в категории «История» признан фильм Владимира Сумашедова «Черкашины. Перформанс перестройки», посвященный художникам Валере и Наташе Черкашиным.

В номинации «Научно-популярное кино» отмечен «Котлован» Николая Бема — научно-фантастическая история о карьере «Мир» и проекте создания экогорода под куполом. В категории «Этнокультура» победила картина Мери Варданян «Жизнь продолжается» о повседневности как пространстве памяти. Приз в номинации «Душа России» получил фильм Елены Шалкиной «Снабжая жизнью» о жизни в порту за Полярным кругом. Приз зрительского жюри получил фильм «Краснокнижник» (реж. Илья Ноль).

В рамках фестиваля прошла деловая программа из 14 мероприятий — пленарных дискуссий, книжных лекториев, питчинга и мастер-классов. В них приняли участие 54 спикера и более 1200 зрителей. Трансляции на платформе VK Видео набрали свыше 120 тысяч просмотров.

«По итогам проведения деловой программы мы узнали, что за последние пять лет в России для финансирования документального кино Министерством культуры и различными фондами было выделено 20 млрд рублей, — отметил президент фестиваля Вячеслав Гольдфельд. — Интерес к документальному кино будет расти, особенно на фоне развития искусственного интеллекта, поскольку нет ничего реальнее, чем документальное».