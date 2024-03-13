Список из 225 спортивных проектов, вышедших в полуфинал четвертого сезона конкурса «Ты в игре», был утвержден экспертами для продолжения участия в конкурсном отборе. Перечень полуфиналистов был опубликован на официальном сайте конкурса.

Гран-при конкурса составит 1 млн рублей, а победители в одной из пяти основных номинаций получат по 300 тысяч рублей:

«Точка старта» — проекты, предусматривающие до 500 участников, и реализуемые на местном, муниципальном или региональном уровне;

«Масштаб» — проекты, предусматривающие более 500 участников, и реализуемые на федеральном уровне;

«Дети в спорте» — проекты, направленные на организацию спортивной подготовки, создание инфраструктуры, образование и проведение спортивных мероприятий для детей до 18 лет;

«Трансформация в спорте» — проекты по созданию программного обеспечения, приложений и агрегаторов для повышения уровня спортивной подготовки, анализа тренировочного процесса и продвижения спортивной культуры;

«Безграничные возможности» — проекты, нацеленные на организацию доступной среды и инклюзивного просвещения в спортивной сфере.

По 50 проектов вышли в полуфинал в категориях «Точка старта», «Масштаб», «Безграничные возможности» и «Дети в спорте», 25 проектов — в категории «Трансформация в спорте». Наибольшей популярностью среди конкурсантов пользовались футбол (18 проектов), адаптивный спорт (15 проектов), бег (11 проектов) и баскетбол (8 проектов).

В ходе полуфинала конкурса, который пройдет с 28 марта по 12 апреля, эксперты назовут 25 финалистов в этих номинациях. Они смогут принять участие в дополнительном образовательном акселераторе для подготовки к защите проектов перед экспертным советом, которую планируется провести с 22 по 26 апреля. По итогам защиты станут известны пять победителей, а также обладатель гран-при.

«Конкурс является важной частью федерального проекта “Спорт — норма жизни”: благодаря инициативам, которые развиваются на местах, увеличивается число вовлеченных в спорт россиян. Так, по итогам 2023 года регулярно занимаются спортом уже более 70 млн человек или 53% жителей страны», — заявил один из экспертов конкурса, министр спорта России Олег Матыцин.

В общей сумме, в четвертом сезоне конкурса приняли участие 5060 инициатив. Лидерами по числу проектов, дошедших до полуфинала в 2024 году, стали Москва (38 проектов), Московская область (18 проектов), Санкт-Петербург (16 проектов) и Краснодарский край (14 проектов).