С 19 по 21 февраля в Москве в пятый раз прошла международная выставка дизайна ARTDOM. За пять лет проект превратился в масштабную экосистему, объединяющую интерьерные и технологические решения, коллекционный дизайн, мебель и искусство. В этом году экспозиция заняла 32 тысячи квадратных метров и представила продукцию более 450 брендов из 19 стран.

Главной темой ARTDOM 2026 стала концепция Sense Sensory — «чувственное восприятие». Организаторы превратили выставочное пространство в иммерсивную среду, воздействующую на все органы чувств посетителей. Дизайнерские работы взаимодействовали с гостями не только визуально, но и через тактильные ощущения, свет, звук и даже ароматы.

Авторитет выставки подчеркнул состав ее послов — ключевых фигур мировой индустрии дизайна и искусства. Среди них итальянский дизайнер Джулио Каппеллини, миланская галеристка Россана Орланди, архитектор Карло Коломбо, арт-дуэт Draga & Aurel, основатель парижской галереи GSL Джон Уилан и посол бразильского дизайна Лисса Кармона. Российское профессиональное сообщество представили дизайнер Дима Логинов, галерист Марина Гисич, основатель GeometryDesign Ирина Глик и редакционный директор The Blueprint Александр Перепелкин.

В четырех залах выставки свои коллекции представили сотни брендов. Среди ключевых участников — иконы итальянского дизайна: Poliform, Cassina, B&B Italia, Poltrona Frau, Zanotta, Giorgetti. Также в экспозиции участвовали бренды из Испании, Бразилии, США, Великобритании, Германии и Франции, включая Cappellini, Seletti, ASKO, Smeg, Davide Groppi. Российский дизайн был представлен марками Giulia Novars, Punto Group, Solo Office Interiors, Archipelago, Hettich, Aurica и другими.

Особого внимания заслужила объединенная Collectible-секция в зале итальянского дизайна, где представили предметы галереи Alina Pinsky, Grabar Gallery, Fifth Avenue Gallery, Askeri и a-s-t-r-a в сотрудничестве с Busel. Отдельный блок выставки посвятили коллекционному дизайну и искусству.

Программа юбилейной выставки включила ряд премьер и обширную деловую часть. Одним из специальных проектов стал выпуск лимитированной пластинки с музыкальным треком «La Maison en Silence», написанным композитором Риадом Маммадовым специально для ARTDOM.